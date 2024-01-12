Lockheed Martin і NASA планують представити надзвуковий літак для скорочення часу польотів

Корпорація Lockheed Martin і NASA планують надати публіці можливість поглянути на літак, який може допомогти авіакомпаніям значно прискорити польоти, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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"X-59, який буде презентовано в п'ятницю вдень у Палмдейлі, штат Каліфорнія, спроєктований так, щоб літати швидше за швидкість звуку зі значно меншим шумом", - ідеться в повідомленні.

Як вказується, коли літаки долають звуковий бар'єр (так званий 1 Мах), створюється гучний і безперервний звуковий удар, який може розбити вікна на землі. США заборонили цивільним літакам розвивати таку швидкість над сушею 1973 року.

У 2018 році компанія Lockheed Martin виграла контракт на суму близько 250 мільйонів доларів на будівництво літака-демонстратора, в якому є місце для одного пілота і оснащеного двигуном F414 компанії General Electric Co., щоб допомогти подолати цю перешкоду. Літак розрахований на досягнення швидкості, що в 1,5 раза перевищує швидкість звуку, при цьому звуковий удар зводиться до слабкого удару завдяки V-подібному крилу і подовженому носу. Спочатку компанія планувала запустити X-59 2021 року. За даними NASA, весь проєкт, включно з випробуваннями, обійдеться приблизно в 632 мільйони доларів протягом восьми років.

Якщо X-59 виявиться успішним і потім буде застосований у комерційній авіації, час польоту може значно скоротитися. Lockheed заявила, що зможе розвивати швидкість 925 миль на годину (1,49 тис. км на годину), що набагато перевершує сьогоднішні вузькофюзеляжні пасажирські літаки, максимальна швидкість яких становить близько 550 миль на годину (885 км на годину). Але крім подолання звукового удару галузі доведеться зіткнутися з більш суворими нормами шуму в аеропортах, ніж тоді, коли побудований в Європі Concorde припинив здійснювати надзвукові польоти в 2003 році. Наразі також приділяється підвищена увага впливу авіаційних викидів на навколишнє середовище.

Літак ще не готовий до польоту і пройде додаткові наземні випробування, щоб визначити, чи потрібні якісь подальші налаштування збірки, повідомив інженер NASA Марк Мангельсдорф. Очікується, що X-59 здійснить свій перший політ цього року, але дата ще не встановлена. Планується, що дослідницький літак пролетить над ще не обраними населеними пунктами, щоб виміряти, чи достатньо низький рівень шуму на землі, щоб бути прийнятим громадськістю.

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