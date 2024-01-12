Lockheed Martin и NASA планируют представить сверхзвуковой самолет для сокращения времени полетов

Корпорация Lockheed Martin и NASA планируют предоставить публике возможность взглянуть на самолет, который может помочь авиакомпаниям значительно ускорить полеты, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"X-59, который будет представлен в пятницу днем в Палмдейле, штат Калифорния, спроектирован так, чтобы летать быстрее скорости звука с гораздо меньшим шумом", - говорится в сообщении.

Как указывается, когда самолеты преодолевают звуковой барьер (так называемый 1 Мах), создается громкий и непрерывный звуковой удар, который может разбить окна на земле. США запретили гражданским самолетам развивать такую скорость над сушей в 1973 году.

В 2018 году компания Lockheed Martin выиграла контракт на сумму около 250 миллионов долларов на постройку самолета-демонстратора, в котором есть место для одного пилота и оснащенного двигателем F414 компании General Electric Co., чтобы помочь преодолеть это препятствие. Самолет рассчитан на достижение скорости в 1,5 раза превышающей скорость звука, при этом звуковой удар сводится к слабому удару благодаря V-образному крылу и удлиненному носу. Первоначально компания планировала запустить X-59 в 2021 году. По данным NASA, весь проект, включая испытания, обойдется примерно в 632 миллиона долларов в течение восьми лет.

Если X-59 окажется успешным и затем будет применен в коммерческой авиации, время полета может значительно сократиться. Lockheed заявила, что сможет развивать скорость 925 миль в час (1,49 тыс. км в час), что намного превосходит сегодняшние узкофюзеляжные пассажирские самолеты, максимальная скорость которых составляет около 550 миль в час (885 км в час). Но помимо преодоления звукового удара отрасли придется столкнуться с более строгими нормами шума в аэропортах, чем тогда, когда построенный в Европе Concorde прекратил совершать сверхзвуковые полеты в 2003 году. В настоящее время также уделяется повышенное внимание влиянию авиационных выбросов на окружающую среду. .

Самолет еще не готов к полету и пройдет дополнительные наземные испытания, чтобы определить, требуются ли какие-либо дальнейшие настройки сборки, сообщил инженер NASA Марк Мангельсдорф. Ожидается, что X-59 совершит свой первый полет в этом году, но дата еще не установлена. Планируется, что исследовательский самолет пролетит над еще не выбранными населенными пунктами, чтобы измерить, достаточно ли низок уровень шума на земле, чтобы быть принятым общественностью.

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