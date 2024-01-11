Компания Lockheed Martin поставила Словакии два истребителя F-16

Военно-промышленная корпорация Lockheed Martin поставила в Словакию 2 из 14 закупленных этой республикой сверхзвуковых истребителей F-16. Об этом говорится на сайте компании, передает УНН.

Lockheed Martin с гордостью информирует об успешной поставке первых двух словацких истребителей F-16 Block 70 отмечается в сообщении компании.

Отмечается, что интеграция этой проверенной платформы позволит ВВС Словакии эффективно защищать свои границы и сотрудничать с союзниками в Европе, НАТО и во всем мире.

Первые F-16, как планировалось ранее, Словакия должна была получить в 2022 году. Задержка с реализацией контракта объясняется американской стороной нехваткой электронных компонентов на авиазаводах по выпуску истребителей.

F-16 эксплуатируются в 25 странах. F-16 налетал примерно 19,5 миллиона часов полета и по меньшей мере 13 миллионов вылетов. Последняя версия на сегодняшний день, Block 70/72, предлагает непревзойденные возможности и будет использоваться в шести странах и будет расти.

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