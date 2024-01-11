Компанія Lockheed Martin поставила Словаччини два винищувачі F-16

Військово-промислова корпорація Lockheed Martin поставила до Словаччини 2 із 14 закуплених цією республікою надзвукових винищувачів F-16. Про це йдеться на сайті компанії, передає УНН.

Lockheed Martin з гордістю інформує про успішне постачання перших двох словацьких винищувачів F-16 Block 70 наголошується в повідомленні компанії.

Зазначається, що інтеграція цієї перевіреної платформи дозволить ВПС Словаччини ефективно захищати свої кордони та співпрацювати з союзниками в Європі, НАТО та в усьому світі.

Перші F-16, як планувалося раніше, Словаччина мала отримати у 2022 році. Затримка з реалізацією контракту пояснюється американською стороною нестачею електронних компонентів на авіазаводах з випуску винищувачів.

F-16 експлуатуються в 25 країнах. F-16 налітав приблизно 19,5 мільйона годин польоту та щонайменше 13 мільйонів вильотів. Остання версія на сьогоднішній день, Block 70/72, пропонує неперевершені можливості та буде використовуватися в шести країнах і буде зростати.

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