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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На спутнике Сатурна есть странные "волшебные острова": они могут оказаться пористыми айсбергами

На спутнике Сатурна есть странные "волшебные острова": они могут оказаться пористыми айсбергами

Киев • УНН

 • 34292 просмотра

"Волшебные острова" в морях луны Сатурна Титана могут быть пористыми глыбами "снега", предполагают ученые.

В морях Титана, спутника Сатурна, есть странные "волшебные острова", которые годами сбивали с толку ученых. Они на самом деле могут представлять собой пористые комки снега, пишет УНН со ссылкой на New Scientist.

Детали

Как указано, эти острова, предположительно, появляются и исчезают в течение часов или недель. И могут представлять собой пористые, похожие на губку комки снега, которые медленно наполняются жидкостью, а затем тонут.

Плотная атмосфера Титана полна сложных органических молекул, которые могут слипаться и падать на поверхность спутника, как снег. Синьтин Юй из Техасского университета в Сан-Антонио и ее коллеги считали, что именно "снег" может быть причиной появления волшебных островов. Чтобы проверить свою идею, они использовали то, что мы знаем об этих атмосферных соединениях и о том, как они будут взаимодействовать с морями Титана.

Обычно ожидается, что любые твердые тела на поверхности этих морей немедленно утонут, потому что жидкость на Титане представляет собой метан, а не воду.

Но этого явно не происходит с "волшебными островами", которые в наблюдениях космического корабля Cassini выглядели как эфемерные яркие пятна. 

Исследователи нашли решение этой проблемы: если на берегу скопятся большие куски снега, они могут образовать дырявый лед, как губки. Когда эти пористые "айсберги" отрываются от земли, то могут плавать в морях Титана достаточно долго, чтобы соответствовать наблюдениям Cassini. Это сработало бы, если бы, по подсчетам исследователей, губчатые структуры содержали бы достаточно пустого пространства – минимум от 25 до 50 процентов в зависимости от точного состава льда.

Однако это не означает, что загадочные острова определенно являются пористыми айсбергами. "Мы сужаем различные сценарии развития волшебных островов, но пока не знаем ответа", - говорит Майкл Маласка из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии.

Другие возможные объяснения включают пузырьки азота, волны, вызванные ветром, или твердые отложения в океанах. Но это доказывает, что переходные острова Титана на самом деле могут быть плавающей материей из атмосферы этого странного мира.

Телескоп Hubble зафиксировал таинственные спицы на кольцах Сатурна23.12.2023, 11:49 • 46985 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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