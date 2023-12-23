Телескоп Hubble зафиксировал таинственные спицы на кольцах Сатурна

На новом снимке телескопа Hubble ("Хаббл") ученые увидели кольцевые спицы Сатурна. Пока ученые точно не понимают, что это за явление. Об этом сообщило профильное издание Space.com, передает УНН.

Детали

Фото было сделано 22 октября 2023 года. Если присмотреться к толстой белой внутренней полосе колец Сатурна, можно увидеть тени. Это кольцевые спицы Сатурна, переходные элементы размером с Землю, которые, кажется, вращаются вместе с кольцами. Но, в конце концов, ученые не знают точно, что это такое.

Предыдущие изображения "Хаббла" показали, что спицы появляются сезонно. Каждое время года на Сатурне длится около семи лет.

Основная теория заключается в том, что спицы связаны с мощным магнитным полем Сатурна, с определенным взаимодействием Солнца с магнитным полем, дающим спицы - заявила ведущий ученый программы OPAL Эми Саймон.

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