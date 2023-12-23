NASA поделилось фотографией звездного скопления, похожего на рождественскую елку

NASA опубликовало фотографию скопления звезд NGC 2264, также известное как "Елочное скопление" из-за своего сходства с рождественским деревом, передает УНН.

Детали

NGC 2264 - это скопление молодых звезд возрастом от 1 млн до 5 млн лет в Млечном Пути на расстоянии примерно 2500 световых лет от Земли.

Звезды в NGC 2264 есть как меньше, так и больше Солнца, начиная от тех, которые имеют менее 10-й части массы Солнца, и и заканчивая теми, которые содержат примерно семь солнечных масс.

Опубликованное NASA фото - это новое комбинированное изображение, которое усиливает сходство с рождественской елкой благодаря выбору цвета и вращения. Синие и белые огни (которые мигают в анимированной версии этого изображения) - это молодые звезды, которые излучают рентгеновское излучение.

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