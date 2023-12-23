NASA поделилось фотографией звездного скопления, похожего на рождественскую елку
Киев • УНН
NASA поделилось фотографией NGC 2264, скопления Рождественской елки, со звездами возрастом от 1 до 5 миллионов лет, расположенного примерно в 2500 световых лет от нас.
NASA опубликовало фотографию скопления звезд NGC 2264, также известное как "Елочное скопление" из-за своего сходства с рождественским деревом, передает УНН.
Детали
NGC 2264 - это скопление молодых звезд возрастом от 1 млн до 5 млн лет в Млечном Пути на расстоянии примерно 2500 световых лет от Земли.
Звезды в NGC 2264 есть как меньше, так и больше Солнца, начиная от тех, которые имеют менее 10-й части массы Солнца, и и заканчивая теми, которые содержат примерно семь солнечных масс.
Опубликованное NASA фото - это новое комбинированное изображение, которое усиливает сходство с рождественской елкой благодаря выбору цвета и вращения. Синие и белые огни (которые мигают в анимированной версии этого изображения) - это молодые звезды, которые излучают рентгеновское излучение.
NASA выяснило состав первого в мире образца, когда-либо собранного в космосе с астероида11 октябрь 2023, 19:19 • 745749 просмотров
NASA поделилось фотографией звездного скопления, похожего на рождественскую елку
NASA поделилось фотографией NGC 2264, скопления Рождественской елки, со звездами возрастом от 1 до 5 миллионов лет, расположенного примерно в 2500 световых лет от нас.
Армия Израиля выложила видео, снятое собакой в сети туннелей ХАМАС
ЦАХАЛ обнародовал кадры с камеры наблюдения, на которых видно разветвленную сеть туннелей ХАМАС в городе Газа, включая командные пункты и объекты инфраструктуры.
ВОЗ предупреждает о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией
ВОЗ сообщила о росте на 52% количества случаев COVID-19 в мире за последние четыре недели: 854 673 новых случаев инфицирования и 3 005 смертей.
Япония приняла рекордный оборонный бюджет с $56 млрд
Япония увеличила свой военный бюджет на 2024 год до 56 миллиардов долларов, что на 16,5% больше, чем в 2023 году, на фоне опасений по поводу военной экспансии Китая и России. Бюджет позволит финансировать модернизацию оборонных технологий, включая гиперзвуковые ракеты и эсминцы Aegis.
Делегация Сената Франции призывает усилить военную поддержку Украины
Французские сенаторы посетили Польшу и Украину, выступая за увеличение поставок беспилотников, артиллерии и военного оборудования в Украину, обсуждая ход и потребности конфликта.
США одобрили возможную продажу союзникам по НАТО комплексов Stinger за $780 млн
Государственный департамент США одобрил продажу ракетных комплексов Stinger Германии, Италии и Нидерландам с целью усиления их противовоздушной обороны в рамках сделки на сумму $780 млн.
Во время антитеррористической операции на севере Франции арестованы пять человек
Пять человек были арестованы на севере Франции во время антитеррористической операции на фоне предупреждений об "очень высокой террористической угрозе" во время праздничных торжеств.
США обвинили Иран в планировании атак на корабли в Красном море
США обвинили Иран в причастности к планированию нападений йеменских повстанцев-хуситов на коммерческие суда в Красном море, что привело к изменению маршрутов судоходства. Иран отрицает свою причастность; тем временем, для защиты морского судоходства была сформирована военно-морская коалиция во главе с США.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию по гуманитарной помощи Газе
Совет Безопасности ООН принял резолюцию о немедленной, беспрепятственной гуманитарной помощи Газе 13 голосами "за" при воздержании США и России. Резолюция подчеркивает защиту и доставку помощи палестинскому гражданскому населению.
Россияне вывозят украинских детей на пропагандистские мероприятия в Москву - Центр сопротивления
Российские власти везут украинских детей на пропагандистское мероприятие в Москву, утверждая о несуществовании Украины и стремясь изменить их самоидентификацию.