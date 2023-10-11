NASA выяснило состав первого в мире образца, когда-либо собранного в космосе с астероида
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Американское космическое агентство NASA показало первые изображения самого большого образца, когда-либо собранного в космосе с астероида, а также первые анализы его состава, которых с нетерпением ждали ученые всего мира, передает УНН.
Детали
Как из’выяснилось, астероид Бенну содержит воду и углерод.
Первоначальные исследования образца астероида Бенну возрастом 4,5 миллиарда лет, собранные в космосе и доставленные на Землю НАСА, показывают доказательства высокого содержания углерода и воды, которые вместе могут указывать на то, что в камне могут быть найдены строительные блоки жизни на Земле.
Цитата
«Образец OSIRIS-REx является крупнейшим богатым углеродом образцом астероида, когда-либо доставленным на Землю, и поможет ученым исследовать происхождение жизни на нашей собственной планете для будущих поколений», — сказал администратор NASA Билл Нельсон.
«Почти все, что мы делаем в NASA, стремится ответить на вопрос о том, кто мы и откуда. Такие миссии NASA, как OSIRIS-REx, улучшат наше понимание астероидов, которые могут угрожать Земле, и дадут нам возможность заглянуть в то, что лежит за ними. Образец вернулся на Землю, но впереди еще так много науки – науки, которую мы никогда раньше не видели».
Хотя для понимания природы найденных соединений углерода требуется дополнительная работа, первоначальное открытие является хорошим предвестником для будущих анализов образца астероида.
Секреты, хранящиеся в скалах и пыли астероида, будут изучаться в течение следующих десятилетий, предлагая понимание того, как образовалась наша Солнечная система, как материалы-предшественники жизни могли быть посеяны на Земле и какие меры предосторожности нужно принять, чтобы избежать столкновений астероидов с нашей родной планетой.
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