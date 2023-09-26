Перші у світі зразки з астероїда: в NASA розповіли, що з ними зробили

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Капсула з камінням і пилом, зібраних з астероїда Бенну, нарешті опинилася на Землі. Він приземлився о 8:52 ранку за місцевим часом (10:52 ранку за східним поясним часом) у неділю в цільовому районі випробувального і тренувального полігону Міністерства оборони штату Юта недалеко від Солт-Лейк-Сіті.

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За півтори години капсулу доправили на вертольоті до тимчасової стерильної кімнати, встановленої в ангарі на полігоні, де її тепер під'єднано до безперервного потоку азоту.

Отримання зразка під "продувкою азотом", як це називають вчені, було одним із найважливіших завдань команди OSIRIS-REx на сьогоднішній день. Азот - це газ, який не взаємодіє з більшістю інших хімічних речовин, і безперервний потік його в контейнер для зразків всередині капсули буде утримувати земні забруднення, залишаючи зразок чистим для наукових аналізів.

Повернуті зразки, зібрані з Бенну, допоможуть вченим в усьому світі зробити відкриття, щоб краще зрозуміти формування планет і походження органічних речовин і води, які привели до життя на Землі, а також принести користь усьому людству, дізнавшись більше про потенційно небезпечні астероїди.

"Бенну є потенційно небезпечним астероїдом, і те, що ми дізнаємося зі зразка, допоможе нам краще зрозуміти типи астероїдів, які можуть зустрітися на нашому шляху", - сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.

Зразок Бенну - приблизно 250 грамів - доправили у закритій ємності літаком до Космічного центру в Х'юстоні в понеділок, 25 вересня. Куратори розбрали каністру, витягнули і зважили зразок. Науковці створять інвентаризацію каміння і пилу і, згодом, розповсюдять шматочки Бенну серед учених по всьому світу.

Доставка зразка астероїда - перша для США - пройшла за планом завдяки величезним зусиллям сотень людей, які дистанційно керували подорожжю космічного корабля з моменту його запуску 8 вересня 2016 року. Потім команда скеровувала його до прибуття в Бенну 3 грудня 2018 року, у пошуках безпечного місця для збору проб у період із 2019 до 2020 року, збирання зразків 20 жовтня 2020 року і під час зворотного шляху додому, починаючи з 10 травня 2021 року.

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