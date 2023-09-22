Телескоп James Webb знайшов джерело вуглецю на поверхні супутника Юпітера

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"Астрономи, використовуючи дані космічного телескопа ім. Джеймса Вебба NASA, виявили вуглекислий газ у певній області на крижаній поверхні Європи. Аналіз показує, що цей вуглець, ймовірно, виник у підземному океані, а не був доставлений метеоритами чи іншими зовнішніми джерелами. Більше того, він був відкладений у геологічно недавньому тимчасовому масштабі. Це відкриття має важливі наслідки для потенційної придатності для життя океану Європи", - зазначили у NASA.

Як повідомляється, у жовтні 2024 року NASA планує запустити космічний корабель Europa Clipper, який здійснить десятки обльотів Європи на близькій відстані, щоб дослідити, чи можуть на ній бути умови, придатні для життя.

Нагадаємо

Телескоп James Webb зробив знімок Юпітера.