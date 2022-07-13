Телескоп "Джеймс Вебб" зробив знімок Юпітера

Деталі

Так, на тлі цілої низки довгоочікуваних нових зображень із космічного телескопа JWST команда обсерваторії також оприлюднила перші зображення Юпітера. Знімки були зроблені під час тестування наукових інструментів JWST і показують планету, а також її кільце та три її супутники. Тінь супутника Юпітера Європи також видно на лівому зображенні, трохи лівіше Великої червоної плями на планеті.

Знімки були зроблені камерою телескопа ближнього інфрачервоного діапазону NIRCam з використанням двох різних фільтрів для фокусування на різних довжинах хвиль світла. Вони були оприлюднені як частина звіту про введення в експлуатацію JWST, де детально описані всі випробування, які пройшли наукові інструменти, перш ніж вони змогли почати всерйоз збирати дані.

Зйомка Юпітера була частиною тесту, щоб переконатися, що обсерваторія може відстежувати об'єкти, що рухаються з високою швидкістю через Сонячну систему. Юпітер був найповільнішим - але найбільшим і найбільш вражаючим - з дев'яти рухомих об'єктів під час випробувань і показав, що об'єкти можна відстежувати навіть у випадку з яскравою планетою, що відбиває світло в камери. Випробування показали, що JWST навіть краще, ніж очікувалося, відстежує об'єкти, що швидко рухаються, що буде особливо корисно для вивчення комет, навколоземних астероїдів і навіть міжзоряних об'єктів.

Доповнення

12 липня NASA представило перше повнокольорове зображення космічного простору з телескопа "Джеймс Вебб". А згодом NASA опублікувало ще кілька знімків із телескопа.