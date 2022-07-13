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Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал снимок Юпитера

Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал снимок Юпитера

Киев • УНН

 • 236474 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Команда космического телескопа "Джеймс Уэбб" незаметно опубликовала изображение Юпитера. Телескоп сфотографировал планету и три ее спутника во время испытаний, пишет УНН со ссылкой на New Scientist.

ДЕтали

Так, на фоне целого ряда новых изображений с космического телескопа JWST команда обсерватории также обнародовала первые изображения Юпитера. Снимки были сделаны во время тестирования научных инструментов JWST и показывают планету, а также ее кольцо и три спутника. Тень спутника Юпитера Европы также видна на левом изображении, чуть левее Большого красного пятна на планете.

Снимки были сделаны камерой телескопа ближнего инфракрасного диапазона NIRCam с использованием двух разных фильтров для фокусировки на разных длинах волн света. Они были обнародованы как часть отчета о вводе в эксплуатацию JWST, где подробно описаны все испытания, что прошли научные инструменты, прежде чем они смогли начать всерьез собирать данные.

Съемка Юпитера была частью теста, чтобы убедиться, что обсерватория может отслеживать движущиеся объекты с высокой скоростью через Солнечную систему. Юпитер был самым медленным – но самым большим и впечатляющим – из девяти движущихся объектов во время испытаний и показал, что объекты можно отслеживать даже в случае с яркой планетой, отражающей свет в камеры. Испытания показали, что JWST даже лучше, чем ожидалось, отслеживает быстро движущиеся объекты, что будет особенно полезно для изучения комет, околоземных астероидов и даже межзвездных объектов.

Дополнение

12 июля NASA представило первое полноцветное изображение космического пространства с телескопа "Джеймс Уэбб". Позже NASA опубликовало еще несколько снимков с телескопа.

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