Байден опублікував перші знімки далеких галактик з телескопу "Джеймс Вебб"

Цитата

"Перше зображення, зроблене космічним телескопом "Джеймс Вебб", символізує історичний момент для науки та техніки. Для астрономії та дослідження космосу. Для Америки, і для всього людства", - написав Байден у Twitter.

The first image from the Webb Space Telescope represents a historic moment for science and technology. For astronomy and space exploration.



And for America and all humanity. pic.twitter.com/cI2UUQcQXj

— President Biden (@POTUS) July 11, 2022

Деталі

Фото презентували 12 липня у Білому домі, пише The Washington Post. На сьогодні це фото є найточнішим інфрачервоним зображенням віддаленого Всесвіту, заявили у Білому домі. На ньому зображено скупчення галактик "SMACS 0723". За словами високопосадовців NASA, зображення фіксує "ділянку неба розміром приблизно з піщинку, яку хтось із землі тримає на відстані витягнутої руки".

"Ми оглядаємось на більш ніж 13 мільярдів років назад", - сказав директор NASA Білл Нельсон. "Світло поширюється зі швидкістю 286 000 миль на секунду, і те світло, яке ви бачите від однієї з цих маленьких цяток, подорожує понад 13 мільярдів років", - додав він.

Нельсон пояснив, що "SMACS 0723" діє як масивна лінза, збільшуючи слабкі та космічно віддалені об’єкти за собою. Водночас ефект лінзи спотворює деякі далекі галактики на задньому плані, завдяки чому вони виглядають розтягнутими та зміненими.

Доповнення

NASA та його партнери, Європейське космічне агентство та Канадське космічне агентство, уважно стежили за першими зображеннями, зробленими за допомогою "Джеймса Вебба". Вони очікують отримати "революційний погляд на Всесвіт" та дослідити планети, які обертаються навколо далеких зірок, на придатність для життя, пише WP.

"Вебб" надалі вивчатиме формування найдавніших галактик і еволюцію Всесвіту в міру його розширення, а також розглядатиме об’єкти, які знаходяться в нашій Сонячній системі.

Інші зображення з космічного телескопа "Джеймс Вебб" опублікують у вівторок, 12 липня, на офіційному сайті NASA.