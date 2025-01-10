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Вперше в історії: глобальна температура перевищила критичну межу 1,5°C у 2024 році

Вперше в історії: глобальна температура перевищила критичну межу 1,5°C у 2024 році

Київ • УНН

 • 117623 перегляди

У 2024 році середня світова температура вперше перевищила поріг 1,5°C від доіндустріального рівня. Рекордне потепління спричинене антропогенними змінами та явищем Ель-Ніньо.

Середня температура подолала символічну межу, яка була встановлена Паризькою угодою про боротьбу зі зміною клімату. 2024 рік ознаменувався мегалісовими пожежами в Південній Америці, Канаді та Європі, посухою в Амазонії та Пантаналі, повенями в Сахарі та руйнівними ураганами в США.

Передає УНН із посиланням на Globo та New Scientist.

Нові дані підтвердили, що 2024 рік став першим календарним роком, коли середні температури перевищили критичний поріг у 1,5°C. Минулий рік визнано найспекотнішим за всю історію людства, ідеться у висновку Всесвітної метеорологічної організації (ВМО).

Метеорологічна служба ЄС Copernicus:

2024 рік став найтеплішим з моменту початку наукових спостережень у 1850 році.

Служба зміни клімату Європейського Союзу Copernicus має дані щодо температури 2024 року: зафіксовано перевищення 1,6 °C порівнюючи з доіндустріальним рівнем; також ідеться, що температура 2024 року - на 0,12 °C вище рекорду 2023 року.

Чим зумовлений температурний стрибок

Вчені сходяться на думці, що стрибок температури був спричинений переважно продовженням антропогенних змін клімату та погодним явищем Ель-Ніньо, яке має тенденцію до підвищення глобальної температури. Але масштаб і тривалість спеки шокували багатьох експертів, які очікували, що після закінчення Ель-Ніньо в травні 2024 року температура знизиться. Натомість вона залишалася на рекордному рівні протягом решти року.

Згідно з аналітичними даними, у 2024 році концентрація вуглекислого газу та метану в атмосфері продовжувала зростати та досягла рекордних річних рівнів у 2024 році: 422 частки на мільйон (ppm) та 1897 частин на мільярд (ppb), відповідно.

Концентрації вуглекислого газу у 2024 році були на 2,9 ppm вище, ніж у 2023 році, а концентрації метану були вищими на 3 ppm.

2024 рік став найспекотнішим у Китаї: температури рекордно високі02.01.25, 22:30 • 27113 переглядiв

Зазначається, що світовий океан постраждав найбільше, оскільки температура поверхні моря залишалася на рекордному рівні протягом більшої частини 2024 року, завдаючи шкоди морським екосистемам.

Рік супроводжували екстремальні погодні умови на суші: сильна спека, різке скорочення полярних льодів, смертоносні повені та неконтрольовані лісові пожежі.

Усі континенти побили рекорди. 

Центр Південної Америки та Мексики кипів, як ніколи раніше

- каже кліматолог Хосе Маренго, дослідник у Латинській Америці та Карибському басейну, який готує розділ про Латинську Америку для звіту Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) за 2024 рік.

Мега-лісові пожежі, подібні до тієї, що зараз палає в Голлівуді, випалили частини Південної Америки, Канади та Європи. Амазонка і Пантанал висохли. Сахару затопило. Повені в Бразилії та Іспанії затопили міста.

- пише Globo.

"Це був рік, коли наслідки зміни клімату відчуваються по всій планеті", - каже Девід Кінг, колишній головний науковий радник уряду Великої Британії та засновник Консультативної групи з питань кліматичної кризи.

Довідка

Технічно, мета Паризької угоди щодо обмеження потепління до рівня нижче 1,5°C розраховується на основі середнього показника за 20 років, тому один рік перевищення порогового значення не означає формального порушення мети. Але з огляду на темпи потепління в останні роки, багато вчених стверджують, що довгострокова мета Паризької угоди вже недосяжна.

Нагадаємо

На саміті COP29 ЄС, США та інші розвинені країни погодились збільшити фінансування кліматичних заходів до $300 млрд щорічно до 2035 року. Попередня пропозиція у $250 млрд була відхилена як недостатня.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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