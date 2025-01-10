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Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Киев  •  УНН

 • 27183 просмотра

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В 2024 году средняя мировая температура впервые превысила порог 1,5°C от доиндустриального уровня. Рекордное потепление вызвано антропогенными изменениями и явлением Эль-Ниньо.

Средняя температура преодолела символическую границу, которая была установлена Парижским соглашением о борьбе с изменением климата. 2024 год ознаменовался мегалисовыми пожарами в Южной Америке, Канаде и Европе, засухой в Амазонии и Пантанале, наводнениями в Сахаре и разрушительными ураганами в США.

Передает УНН со ссылкой на Globo и New Scientist.

Новые данные подтвердили, что 2024 год стал первым календарным годом, когда средние температуры превысили критический порог в 1,5°C. Прошлый год признан самым жарким за всю историю человечества, говорится в заключении Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Метеорологическая служба ЕС Copernicus:

2024 год стал самым теплым с момента начала научных наблюдений в 1850 году.

Служба изменения климата Европейского Союза Copernicus имеет данные по температуре 2024 года: зафиксировано превышение 1,6 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем, также говорится, что температура 2024 года - на 0,12 °C выше рекорда 2023 года.

Чем обусловлен температурный скачок

Ученые сходятся во мнении, что скачок температуры был вызван преимущественно продолжением антропогенных изменений климата и погодным явлением Эль-Ниньо, которое имеет тенденцию к повышению глобальной температуры. Но масштаб и продолжительность жары шокировали многих экспертов, которые ожидали, что после окончания Эль-Ниньо в мае 2024 года температура снизится. Вместо этого она оставалась на рекордном уровне в течение оставшейся части года.

Согласно аналитическим данным, в 2024 году концентрация углекислого газа и метана в атмосфере продолжала расти и достигла рекордных годовых уровней в 2024 году: 422 доли на миллион (ppm) и 1897 частей на миллиард (ppb), соответственно.

Концентрации углекислого газа в 2024 году были на 2,9 ppm выше, чем в 2023 году, а концентрации метана были выше на 3 ppm.

2024 год стал самым жарким в Китае: температуры рекордно высокие02.01.25, 22:30 • 26394 просмотра

Отмечается, что мировой океан пострадал больше всего, поскольку температура поверхности моря оставалась на рекордном уровне в течение большей части 2024 года, нанося ущерб морским экосистемам.

Год сопровождали экстремальные погодные условия на суше: сильная жара, резкое сокращение полярных льдов, смертоносные наводнения и неконтролируемые лесные пожары.

Все континенты побили рекорды. 

Центр Южной Америки и Мексики кипел, как никогда раньше

- говорит климатолог Хосе Маренго, исследователь в Латинской Америке и Карибском бассейне, который готовит раздел о Латинской Америке для отчета Всемирной метеорологической организации (ВМО) за 2024 год.

Мега-лесные пожары, подобные тому, что сейчас пылает в Голливуде, выжгли части Южной Америки, Канады и Европы. Амазонка и Пантанал высохли. Сахару затопило. Наводнения в Бразилии и Испании затопили города.

- пишет Globo.

«Это был год, когда последствия изменения климата ощущаются по всей планете», - говорит Дэвид Кинг, бывший главный научный советник правительства Великобритании и основатель Консультативной группы по вопросам климатического кризиса.

Справка

Технически, цель Парижского соглашения по ограничению потепления до уровня ниже 1,5°C рассчитывается на основе среднего показателя за 20 лет, поэтому один год превышения порогового значения не означает формального нарушения цели. Но учитывая темпы потепления в последние годы, многие ученые утверждают, что долгосрочная цель Парижского соглашения уже недостижима.

Напомним,

На саммите COP29 ЕС, США и другие развитые страны согласились увеличить финансирование климатических мероприятий до $300 млрд ежегодно до 2035 года. Предыдущее предложение в $250 млрд было отклонено как недостаточное.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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