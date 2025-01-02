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2024 год стал самым жарким в Китае: температуры рекордно высокие

2024 год стал самым жарким в Китае: температуры рекордно высокие

Киев  •  УНН

 • 7206 просмотра

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В 2024 году средняя температура в Китае достигла рекордных 10,92°C, что на 1,03°C выше нормы. Страна также подверглась разрушительным наводнениям, которые привели к человеческим жертвам и массовым эвакуациям.

Метеорологическое агентство Китая сообщило, что 2024 год для Китая был самым горячим. Средняя национальная температура была на 1,03 градуса выше средней, что делает его «самым теплым годом с начала полных наблюдений в 1961 году», пишет УНН со ссылкой на France24.

Детали 

Китай, который является крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов, также пережил разрушительные наводнения в прошлом году.

Прошлый год был самым теплым за всю историю наблюдений в Китае. Это связано с плеском экстремальных погодных условий, вызванных изменением климата.

Китай является ведущим источником парниковых газов, которые, по мнению ученых, вызывают глобальное потепление. Однако Пекин пообещал, что выбросы углекислого газа достигнут пика к 2030 году и будут доведены до чистого нуля к 2060 году.

Средняя температура в стране в 2024 году составила 10,92 градуса по Цельсию, что на 1,03 градуса выше среднего показателя - «самый теплый год с момента начала полных наблюдений в 1961 году», - сообщила Метеорологическая администрация Китая.

Сообщается, что предыдущие четыре года были самыми теплыми за всю историю. Кроме того, 10 самых теплых лет, начиная с 1961 года приходятся на 21 век.

Самым жарким месяцем 2024 года в Китае зафиксировали июль, также август. За всю историю наблюдений, самой теплой была и нынешняя осень.

Глобальное потепление, вызванное преимущественно наличием выхлопных газов - это не только повышение температуры, но и обратный эффект от избытка тепла в атмосфере и морях.

Теплый воздух может удерживать больше водяного пара, а теплая вода в океанах больше испаряется, что приводит к интенсивным ливням и штормам.

В Китае десятки людей погибли и тысячи были эвакуированы во время наводнений по всей стране в прошлом году.

В мае после многодневных дождей на юге Китая обвалилось шоссе, в результате чего погибло 48 человек.

Жители южного города Гуанчжоу пережили рекордно долгое лето: 240 дней средняя температура была выше 22°C, побив рекорд 234 дней, установленный в 1994 году.

Сычуань, Чунцин и среднее течение реки Янцзы пострадали от жары и засухи в начале осени.

Глобальные последствия потепления 

На глобальном уровне 2024 год стал годом смертоносных наводнений в Испании и Кении, многочисленных сильных штормов в США и на Филиппинах, а также сильной засухи и лесных пожаров по всей Южной Америке.

По информации, стихийные бедствия нанесли экономический ущерб на сумму 310 миллиардов долларов в 2024 году.

Парижское климатическое соглашение 2015 года имело целью ограничить глобальное потепление до уровня значительно ниже двух градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, а по возможности - до 1,5 градуса Цельсия.

Напомним 

Средняя температура в 2024 году впервые превысила доиндустриальный уровень более чем на 1,5°C. Экономический ущерб от экстремальных погодных условий вырастет на 6% и достигнет 320 млрд долларов.

Алина Волянская

Алина Волянская

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