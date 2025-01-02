2024 рік став найспекотнішим у Китаї: температури рекордно високі

Метеорологічне агентство Китаю повідомило, що 2024 рік для Китаю був найгарячішим. Середня національна температура була на 1,03 градуса вищою за середню, що робить його "найтеплішим роком з початку повних спостережень у 1961 році", пише УНН з посиланням на France24.

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Китай, який є найбільшим у світі джерелом викидів парникових газів, також пережив руйнівні повені минулого року.

Минулий рік був найтеплішим за всю історію спостережень у Китаї. Це повʼязано зі плеском екстремальних погодних умов, спричинених зміною клімату.

Китай є провідним джерелом парникових газів, які, на думку вчених, спричиняють глобальне потепління. Проте Пекін пообіцяв, що викиди вуглекислого газу досягнуть піку до 2030 року і будуть доведені до чистого нуля до 2060 року.

Середня температура в країні у 2024 році становила 10,92 градуса за Цельсієм, що на 1,03 градуса вище за середній показник - "найтепліший рік з моменту початку повних спостережень у 1961 році", - повідомила Метеорологічна адміністрація Китаю.

Повідомляється, що попередні чотири роки були найтеплішими за всю історію. Крім того, 10 найтепліших років, починаючи з 1961 року припадають на 21 століття.

Найспекотнішим місяцем 2024 в Китаї зафіксували липень, також серпень. За всю історію спостережень, найтеплішою була і цьогорічна осінь.

Глобальне потепління, спричинене переважно наявністю вихлопних газів — це не лише підвищення температури, але й зворотній ефект від надлишку тепла в атмосфері та морях.

Тепле повітря може утримувати більше водяної пари, а тепла вода в океанах більше випаровується, що призводить до інтенсивних злив і штормів.

У Китаї десятки людей загинули і тисячі були евакуйовані під час повеней по всій країні торік.

У травні після багатоденних дощів на півдні Китаю обвалилося шосе, в результаті чого загинуло 48 людей.

Жителі південного міста Гуанчжоу пережили рекордно довге літо: 240 днів середня температура була вищою за 22°C, побивши рекорд 234 днів, встановлений у 1994 році.

Сичуань, Чунцин і середня течія річки Янцзи постраждали від спеки і посухи на початку осені.

Глобальні наслідки потепління

На глобальному рівні 2024 рік став роком смертоносних повеней в Іспанії та Кенії, численних сильних штормів у США та на Філіппінах, а також сильної посухи та лісових пожеж по всій Південній Америці.

За інформацією, стихійні лиха завдали економічних збитків на суму 310 мільярдів доларів у 2024 році.

Паризька кліматична угода 2015 року мала на меті обмежити глобальне потепління до рівня, значно нижчого за два градуси Цельсія порівняно з доіндустріальним рівнем, а за можливості - до 1,5 градуса Цельсія.

Нагадаємо

Середня температура у 2024 році вперше перевищила доіндустріальний рівень більш ніж на 1,5°C. Економічні збитки від екстремальних погодних умов зростуть на 6% і досягнуть 320 млрд доларів.