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2024 рік став найспекотнішим у Китаї: температури рекордно високі

2024 рік став найспекотнішим у Китаї: температури рекордно високі

Київ • УНН

 • 27113 перегляди

У 2024 році середня температура в Китаї досягла рекордних 10,92°C, що на 1,03°C вище норми. Країна також зазнала руйнівних повеней, які призвели до людських жертв та масових евакуацій.

Метеорологічне агентство Китаю повідомило, що 2024 рік для Китаю був найгарячішим. Середня національна температура була на 1,03 градуса вищою за середню, що робить його "найтеплішим роком з початку повних спостережень у 1961 році", пише УНН з посиланням на France24.

Деталі 

Китай, який є найбільшим у світі джерелом викидів парникових газів, також пережив руйнівні повені минулого року.

Минулий рік був найтеплішим за всю історію спостережень у Китаї. Це повʼязано зі плеском екстремальних погодних умов, спричинених зміною клімату.

Китай є провідним джерелом парникових газів, які, на думку вчених, спричиняють глобальне потепління. Проте Пекін пообіцяв, що викиди вуглекислого газу досягнуть піку до 2030 року і будуть доведені до чистого нуля до 2060 року.

Середня температура в країні у 2024 році становила 10,92 градуса за Цельсієм, що на 1,03 градуса вище за середній показник - "найтепліший рік з моменту початку повних спостережень у 1961 році", - повідомила Метеорологічна адміністрація Китаю.

Повідомляється, що попередні чотири роки були найтеплішими за всю історію. Крім того, 10 найтепліших років, починаючи з 1961 року припадають на 21 століття.

Найспекотнішим місяцем 2024 в Китаї зафіксували липень, також серпень. За всю історію спостережень, найтеплішою була і цьогорічна осінь.

Глобальне потепління, спричинене переважно наявністю вихлопних газів — це не лише підвищення температури, але й зворотній ефект від надлишку тепла в атмосфері та морях.

Тепле повітря може утримувати більше водяної пари, а тепла вода в океанах більше випаровується, що призводить до інтенсивних злив і штормів.

У Китаї десятки людей загинули і тисячі були евакуйовані під час повеней по всій країні торік.

У травні після багатоденних дощів на півдні Китаю обвалилося шосе, в результаті чого загинуло 48 людей.

Жителі південного міста Гуанчжоу пережили рекордно довге літо: 240 днів середня температура була вищою за 22°C, побивши рекорд 234 днів, встановлений у 1994 році.

Сичуань, Чунцин і середня течія річки Янцзи постраждали від спеки і посухи на початку осені.

Глобальні наслідки потепління 

На глобальному рівні 2024 рік став роком смертоносних повеней в Іспанії та Кенії, численних сильних штормів у США та на Філіппінах, а також сильної посухи та лісових пожеж по всій Південній Америці.

За інформацією, стихійні лиха завдали економічних збитків на суму 310 мільярдів доларів у 2024 році.

Паризька кліматична угода 2015 року мала на меті обмежити глобальне потепління до рівня, значно нижчого за два градуси Цельсія порівняно з доіндустріальним рівнем, а за можливості - до 1,5 градуса Цельсія.

Нагадаємо 

Середня температура у 2024 році вперше перевищила доіндустріальний рівень більш ніж на 1,5°C. Економічні збитки від екстремальних погодних умов зростуть на 6% і досягнуть 320 млрд доларів.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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