Кудроу поділилася зворушливою історією про останній подарунок від Метью Перрі

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 69411 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 70871 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 84762 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 115453 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 140141 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132517 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 148064 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173837 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220514 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176396 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 114618 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 120702 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 153817 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 137075 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 113904 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 69411 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 74294 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 208152 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 205729 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 336543 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 1335 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 31061 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 32946 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 75171 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 101016 перегляди
Актуальне
Кудроу поділилася зворушливою історією про останній подарунок від Метью Перрі

Кудроу поділилася зворушливою історією про останній подарунок від Метью Перрі

Київ • УНН

 • 119958 перегляди

Ліза Кудроу виявила забуту записку від Метью Перрі у банці з-під печива, яку він подарував їй після зйомок фінального епізоду "Друзів" у 2004 році. Акторка не розкрила зміст записки, але поділилася зворушливими спогадами про колегу.

Акторка Ліза Кудроу розповіла в інтерв'ю "Шоу Дрю Беррімор" (на каналі People) про зворушливий момент з покійним актором Метью Перрі. Він подарував їй банку з-під печива "Друзів", коли завершилися зйомки фіналу серіалу в 2004 році.

Нещодавно, зірка знайшла в ній записку.

Про це повідомляє Variety, пише УНН.

Деталі 

Під час розмови Дрю Беррімор запитала Кудроу, чи крала вона реквізит зі знімального майданчика. Кудроу відповіла, що так, але не захотіла назвати конкретний реквізит, що змусило Берімор замислитися про долю банки з-під печива з "Друзів".

Ліза зізналася, що має банку з-під печива, яку їй подарував Перрі у січні 2004 року, коли закінчилися зйомки фінального епізоду "Друзів". Нещодавно вона знайшла записку від нього в цій банці, однак зміст її залишила у таємниці.

Метью дав її мені в кінці нашого останнього епізоду

- сказала Кудроу.

Нещодавно я знайшла записку, яку він залишив для мене. Я не відкривав її і не заглядав всередину. Але так, він це зробив. У нього там була записка, а я про неї забула... Час - це все

- поділилася акторка.

Метью Перрі, відомий роллю Чендлера Бінга, помер у жовтні 2023 року у віці 54 років.

Image

Вшанувавши його пам’ять, Кудроу виставила в Instagram допис зі спільним фото на NBC Upfronts :

Дякую тобі за те, що змушував мене так сильно сміятися з того, що ти говорив, що у мене боліли щоки, а сльози текли по моєму обличчю ЩОДНЯ.  Дякую тобі за твоє відкрите серце у відносинах вшістьох, які вимагали компромісів. І багато "розмов". Дякую за те, що з'являвся на роботі, коли тобі було погано, а потім був абсолютно блискучим. Дякую за найкращі 10 років, які може мати людина. Дякую за довіру до мене. Дякую за все, що я дізнався про ГРАЦІЮ і ЛЮБОВ, знаючи тебе. Дякую за час, який я провів з тобою, Метью.

- написала Кудроу в емоційному пості в Інстаграмі.
Image

Актори "Друзів" — Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Метт Леблан, Девід Швіммер та Ліза Кудроу — провели разом 10 років, створюючи культовий серіал, який і сьогодні залишається одним із найпопулярніших.

Нагадаємо 

Зірка серіалу "Друзі" Ліза Кудроу розповіла, що акторському складу довелося докласти зусиль для побудови дружніх стосунків поза камерою. Акторам довелося вчитися правильному діалогу між собою.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

УНН Lite
metiu-perriМетью Перрі

Звернутися з питань розміщення реклами