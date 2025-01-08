Кудроу поділилася зворушливою історією про останній подарунок від Метью Перрі

Акторка Ліза Кудроу розповіла в інтерв'ю "Шоу Дрю Беррімор" (на каналі People) про зворушливий момент з покійним актором Метью Перрі. Він подарував їй банку з-під печива "Друзів", коли завершилися зйомки фіналу серіалу в 2004 році.

Нещодавно, зірка знайшла в ній записку.

Про це повідомляє Variety, пише УНН.

Деталі

Під час розмови Дрю Беррімор запитала Кудроу, чи крала вона реквізит зі знімального майданчика. Кудроу відповіла, що так, але не захотіла назвати конкретний реквізит, що змусило Берімор замислитися про долю банки з-під печива з "Друзів".

Ліза зізналася, що має банку з-під печива, яку їй подарував Перрі у січні 2004 року, коли закінчилися зйомки фінального епізоду "Друзів". Нещодавно вона знайшла записку від нього в цій банці, однак зміст її залишила у таємниці.

Метью дав її мені в кінці нашого останнього епізоду - сказала Кудроу.

Нещодавно я знайшла записку, яку він залишив для мене. Я не відкривав її і не заглядав всередину. Але так, він це зробив. У нього там була записка, а я про неї забула... Час - це все - поділилася акторка.

Метью Перрі, відомий роллю Чендлера Бінга, помер у жовтні 2023 року у віці 54 років.

Вшанувавши його пам’ять, Кудроу виставила в Instagram допис зі спільним фото на NBC Upfronts :

Дякую тобі за те, що змушував мене так сильно сміятися з того, що ти говорив, що у мене боліли щоки, а сльози текли по моєму обличчю ЩОДНЯ. Дякую тобі за твоє відкрите серце у відносинах вшістьох, які вимагали компромісів. І багато "розмов". Дякую за те, що з'являвся на роботі, коли тобі було погано, а потім був абсолютно блискучим. Дякую за найкращі 10 років, які може мати людина. Дякую за довіру до мене. Дякую за все, що я дізнався про ГРАЦІЮ і ЛЮБОВ, знаючи тебе. Дякую за час, який я провів з тобою, Метью. - написала Кудроу в емоційному пості в Інстаграмі.

Актори "Друзів" — Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Метт Леблан, Девід Швіммер та Ліза Кудроу — провели разом 10 років, створюючи культовий серіал, який і сьогодні залишається одним із найпопулярніших.

Нагадаємо

Зірка серіалу "Друзі" Ліза Кудроу розповіла, що акторському складу довелося докласти зусиль для побудови дружніх стосунків поза камерою. Акторам довелося вчитися правильному діалогу між собою.