Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Актриса Лиза Кудроу рассказала в интервью "Шоу Дрю Бэрримор" (на канале People) о трогательном моменте с покойным актером Мэтью Перри. Он подарил ей банку из-под печенья "Друзей", когда завершились съемки финала сериала в 2004 году.

Недавно, звезда нашла в ней записку.

Об этом сообщает Variety, пишет УНН.

Детали

Во время разговора Дрю Бэрримор спросила Кудроу, воровала ли она реквизит со съемочной площадки. Кудроу ответила, что да, но не захотела назвать конкретный реквизит, что заставило Беримор задуматься о судьбе банки из-под печенья из "Друзей".

Лиза призналась, что у нее есть банка из-под печенья, которую ей подарил Перри в январе 2004 года, когда закончились съемки финального эпизода "Друзей". Недавно она нашла записку от него в этой банке, однако содержание ее оставила в тайне.

Недавно я нашла записку, которую он оставил для меня. Я не открывал ее и не заглядывал внутрь. Но да, он это сделал. У него там была записка, а я о ней забыла... Время - это все

Мэтью Перри, известный ролью Чендлера Бинга, умер в октябре 2023 года в возрасте 54 лет.

Почтив его память, Кудроу выставила в Instagram пост с совместным фото на NBC Upfronts :

Спасибо тебе за то, что заставлял меня так сильно смеяться над тем, что ты говорил, что у меня болели щеки, а слезы текли по моему лицу ЕЖЕДНЕВНО. Спасибо тебе за твое открытое сердце в отношениях вшестером, которые требовали компромиссов. И много "разговоров". Спасибо за то, что появлялся на работе, когда тебе было плохо, а потом был абсолютно блестящим. Спасибо за лучшие 10 лет, которые может иметь человек. Спасибо за доверие ко мне. Спасибо за все, что я узнал о ГРАЦИИ и ЛЮБВИ, зная тебя. Спасибо за время, которое я провел с тобой, Мэтью.