Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

ukenru
Эксклюзив
Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим
12:55 • 42685 просмотра

Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 117604 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
 • 163976 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
 • 167735 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
 • 161363 просмотра

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 139472 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 179421 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 242170 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 499039 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 340314 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ уничтожили более 1600 оккупантов за сутки: новые потери террористов

ВСУ уничтожили более 1600 оккупантов за сутки: новые потери террористов

 • 103179 просмотра
Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

 • 102560 просмотра
Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

 • 53879 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

09:39 • 106858 просмотра
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

12:30 • 81930 просмотра
публикации
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

12:30 • 81930 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

09:39 • 106858 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 159374 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 163237 просмотра
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

 • 172832 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

14:28 • 9541 просмотра
Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

10:24 • 43882 просмотра
Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

09:59 • 42176 просмотра
Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

 • 53879 просмотра
Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

 • 102560 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Киев  •  УНН

 • 8920 просмотра

Read in English

Лиза Кудроу обнаружила забытую записку от Мэтью Перри в банке из-под печенья, которую он подарил ей после съемок финального эпизода «Друзей» в 2004 году. Актриса не раскрыла содержание записки, но поделилась трогательными воспоминаниями о коллеге.

Актриса Лиза Кудроу рассказала в интервью "Шоу Дрю Бэрримор" (на канале People) о трогательном моменте с покойным актером Мэтью Перри. Он подарил ей банку из-под печенья "Друзей", когда завершились съемки финала сериала в 2004 году.

Недавно, звезда нашла в ней записку.

Об этом сообщает Variety, пишет УНН.

Детали 

Во время разговора Дрю Бэрримор спросила Кудроу, воровала ли она реквизит со съемочной площадки. Кудроу ответила, что да, но не захотела назвать конкретный реквизит, что заставило Беримор задуматься о судьбе банки из-под печенья из "Друзей".

Лиза призналась, что у нее есть банка из-под печенья, которую ей подарил Перри в январе 2004 года, когда закончились съемки финального эпизода "Друзей". Недавно она нашла записку от него в этой банке, однако содержание ее оставила в тайне.

Мэтью дал ее мне в конце нашего последнего эпизода

- сказала Кудроу.

Недавно я нашла записку, которую он оставил для меня. Я не открывал ее и не заглядывал внутрь. Но да, он это сделал. У него там была записка, а я о ней забыла... Время - это все

- поделилась актриса.

Мэтью Перри, известный ролью Чендлера Бинга, умер в октябре 2023 года в возрасте 54 лет.

Image

Почтив его память, Кудроу выставила в Instagram пост с совместным фото на NBC Upfronts :

Спасибо тебе за то, что заставлял меня так сильно смеяться над тем, что ты говорил, что у меня болели щеки, а слезы текли по моему лицу ЕЖЕДНЕВНО.  Спасибо тебе за твое открытое сердце в отношениях вшестером, которые требовали компромиссов. И много "разговоров". Спасибо за то, что появлялся на работе, когда тебе было плохо, а потом был абсолютно блестящим. Спасибо за лучшие 10 лет, которые может иметь человек. Спасибо за доверие ко мне. Спасибо за все, что я узнал о ГРАЦИИ и ЛЮБВИ, зная тебя. Спасибо за время, которое я провел с тобой, Мэтью.

- написала Кудроу в эмоциональном посте в Инстаграме.
Image

Актеры "Друзей" - Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер и Лиза Кудроу - провели вместе 10 лет, создавая культовый сериал, который и сегодня остается одним из самых популярных.

Напомним 

Звезда сериала "Друзья" Лиза Кудроу рассказала, что актерскому составу пришлось приложить усилия для построения дружеских отношений вне камеры. Актерам пришлось учиться правильному диалогу между собой.

Алина Волянская

Алина Волянская

УНН Lite
mettyu-perriМэттью Перри