Продажі музики у Великій Британії досягли 20-річного максимуму

Зачаровані новими великими релізами Тейлор Свіфт, Coldplay та Біллі Айліш, шанувальники музики у Великій Британії витратили на записану музику в 2024 році більше, ніж будь-коли раніше, показують нові дані, пише УНН з посиланням на BBC.

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Підписки на стримінг та продаж вінілових платівок різко зросли, і споживачі витратили загалом 2,4 млрд фунтів стерлінгів (2,96 млрд дол.) за останні 12 місяців.

Це перевищує попередній максимум 2,2 млрд фунтів стерлінгів (2,71 млрд дол.), досягнутий на піку продажів компакт-дисків у 2001 році.

Найбільш продаваним альбомом року став альбом Тейлор Свіфт The Tortured Poets Department, який був проданий тиражем 783 820 копій.

Дані отримані від Асоціації цифрових розваг та роздрібної торгівлі (ERA), яка повідомила, що передплати таких сервісів, як Spotify, Amazon Music і Apple Music, становили майже 85% грошей, витрачених на музику минулого року.

Ринок вінілових платівок виріс на 10,5%, минулого року було продано 6,7 млн ​​дисків, що принесло 196 млн фунтів стерлінгів (241,8 млн дол.).

Продажі компакт-дисків залишилися на рівні 126,2 млн фунтів стерлінгів (155,7 млн дол.), хоча цей формат, як і раніше, продається більше, ніж вініл, з точки зору одиниць, з купленими 10,5 млн альбомів.

Очільниця ERA Кім Бейлі назвала 2024 рік "знаменним роком" для музики, продаж якої більш ніж удвічі перевищує мінімальну точку 2013 року.

"Тепер ми можемо точно сказати - музика повернулася", - вказала вона у своїй заяві.

Однак доходи музичної індустрії у реальному вираженні все ще сильно відстають від показників 2001 року.

З урахуванням інфляції, в 2001 році індустрія заробила еквівалент 4 млрд фунтів стерлінгів (4,94 млрд дол.), коли альбом Dido став найпопулярнішим альбомом року з продажем 1,9 млн.

Також залишаються питання про те, як артисти отримують плату в економіці потокового мовлення.

"На жаль, професійні музиканти, артисти та автори пісень не насолоджуються бумом, представленим цими цифрами", - сказала генеральний секретар спілки Наомі Поль.

Також ERA заявила, що відео стало найпопулярнішою формою домашніх розваг, при цьому кіномани та любителі телебачення витратили понад 5 млрд фунтів стерлінгів (6,17 млрд дол.) на стримінги, прокат фільмів та DVD.

Найбільш продаваним фільмом року стала кінострічка по коміксах "Дедпул і Росомаха" (Deadpool & Wolverine) з продажем 561 917 екземплярів, понад 80% з яких були цифровими.

Відеоігри показали падіння доходів з 4,8 млрд фунтів стерлінгів (5,93 млрд дол.) у 2023 році до 4,6 млрд фунтів стерлінгів (5,68 млрд дол.) минулого року.

Ці цифри відображають рік гучних провалів, коли такі ігри класу A як Concord, Suicide Squad і Skull & Bones не знайшли своєї аудиторії, вказує видання.

Також відбувся величезний відхід від коробкових фізичних ігор, продаж яких впав на 35%.

Найпопулярнішою грою року знову стала EA Sports FC 25 (раніше відома як FIFA), яку було продано тиражем 2,9 млн копій, 80% з них у цифрових форматах.

Однак лише чотири гри з першої десятки були новими релізами, і дві з них були оновленням франшиз.

Сила Nintendo Switch також була очевидною: половина з першої десятки включала ігри, що складаються з ігор, які є ексклюзивними для консолі.

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