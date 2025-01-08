Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Очарованные новыми большими релизами Тейлор Свифт, Coldplay и Билли Айлиш, поклонники музыки в Великобритании потратили на записанную музыку в 2024 году больше, чем когда-либо прежде, показывают новые данные, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Подписки на стриминг и продажи виниловых пластинок резко выросли, и потребители потратили в общей сложности 2,4 млрд фунтов стерлингов (2,96 млрд долл.) за последние 12 месяцев.

Это превышает предыдущий максимум 2,2 млрд фунтов стерлингов (2,71 млрд долл.), достигнутый на пике продаж компакт-дисков в 2001 году.

Самым продаваемым альбомом года стал альбом Тейлор Свифт The Tortured Poets Department, который был продан тиражом 783 820 копий.

Данные получены от Ассоциации цифровых развлечений и розничной торговли (ERA), которая сообщила, что подписки таких сервисов, как Spotify, Amazon Music и Apple Music, составляли почти 85% денег, потраченных на музыку в прошлом году.

Рынок виниловых пластинок вырос на 10,5%, в прошлом году было продано 6,7 млн дисков, что принесло 196 млн фунтов стерлингов (241,8 млн долл.).

Продажи компакт-дисков остались на уровне 126,2 млн фунтов стерлингов (155,7 млн долл.), хотя этот формат по-прежнему продается больше, чем винил, с точки зрения единиц, с купленными 10,5 млн альбомов.

Глава ERA Ким Бейли назвала 2024 год "знаменательным годом" для музыки, продажи которой более чем вдвое превышают минимальную точку 2013 года.

"Теперь мы можем точно сказать - музыка вернулась", - указала она в своем заявлении.

Однако доходы музыкальной индустрии в реальном выражении все еще сильно отстают от показателей 2001 года.

С учетом инфляции, в 2001 году индустрия заработала эквивалент 4 млрд фунтов стерлингов (4,94 млрд долл.), когда альбом Dido стал самым популярным альбомом года с продажами 1,9 млн.

Также остаются вопросы о том, как артисты получают плату в экономике потокового вещания.

"К сожалению, профессиональные музыканты, артисты и авторы песен не наслаждаются бумом, представленным этими цифрами", - сказала генеральный секретарь союза Наоми Поль.

Также ERA заявила, что видео стало самой популярной формой домашних развлечений, при этом киноманы и любители телевидения потратили более 5 млрд фунтов стерлингов (6,17 млрд долл.) на стриминги, прокат фильмов и DVD.

Самым продаваемым фильмом года стала кинолента по комиксам "Дэдпул и Росомаха" (Deadpool& Wolverine) с продажей 561 917 экземпляров, более 80% из которых были цифровыми.

Видеоигры показали падение доходов с 4,8 млрд фунтов стерлингов (5,93 млрд долл.) в 2023 году до 4,6 млрд фунтов стерлингов (5,68 млрд долл.) в прошлом году.

Эти цифры отражают год громких провалов, когда такие игры класса A как Concord, Suicide Squad и Skull& Bones не нашли своей аудитории, указывает издание.

Также произошел огромный отход от коробочных физических игр, продажи которых упали на 35%.

Самой популярной игрой года снова стала EA Sports FC 25 (ранее известная как FIFA), которая была продана тиражом 2,9 млн копий, 80% из них в цифровых форматах.

Однако лишь четыре игры из первой десятки были новыми релизами, и две из них были обновлением франшиз.

Сила Nintendo Switch также была очевидной: половина из первой десятки включала игры, состоящие из игр, которые являются эксклюзивными для консоли.

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