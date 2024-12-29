Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

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Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году
18:10 • 1412 просмотра

Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году

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Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога
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Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога

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Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
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Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

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Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)
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Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)

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Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году
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Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году

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Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ
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Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ

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Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke
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Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke

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Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"
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Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"

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Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты
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Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты

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Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
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Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

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Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

Киев  •  УНН

 • 90431 просмотра

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«Муфаса: Король Лев» лидирует в рождественском прокате с 200 млн долларов сборов. «Еж Соник 3» отстает, собрав 90 млн долларов.

Сборы в прокате приключенческих фильмов «Еж Соник 3» и «Муфаса: Король Лев» достигают сотен миллионов долларов. Пока что «Муфаса: Король Лев» опережает „Соник 3“ и возглавляет чарты на Рождество.

Передает УНН со ссылкой на Variety.

Столкновение между пушистыми млекопитающими продолжается в праздничных кассовых сборах. 

Триквел от Paramount, вдохновленный видеоигрой, не слишком удачно стартовал на прошлых выходных. Американский компьютерно-анимационный фильм «Муфаса: Король Лев» опередил „Соника 3“ и возглавил рождественские чарты.

5 рождественских фильмов, которые помогут детям с особыми потребностями почувствовать праздник15 дек. 2024, 19:12 • 56949 просмотров

На сегодня «Ежик Соник 3» собрал в прокате более 90 млн долларов. Муфаса: Король Лев» почти вдвое превысил этот показатель, собрав 200 миллионов долларов.

Напомним,

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта.

5 психологических мультфильмов для всей семьи: что посмотреть на выходных20 дек. 2024, 17:42 • 105075 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

КультураУНН Lite