Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

Сборы в прокате приключенческих фильмов «Еж Соник 3» и «Муфаса: Король Лев» достигают сотен миллионов долларов. Пока что «Муфаса: Король Лев» опережает „Соник 3“ и возглавляет чарты на Рождество.

Передает УНН со ссылкой на Variety.

Столкновение между пушистыми млекопитающими продолжается в праздничных кассовых сборах.

Триквел от Paramount, вдохновленный видеоигрой, не слишком удачно стартовал на прошлых выходных. Американский компьютерно-анимационный фильм «Муфаса: Король Лев» опередил „Соника 3“ и возглавил рождественские чарты.

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На сегодня «Ежик Соник 3» собрал в прокате более 90 млн долларов. Муфаса: Король Лев» почти вдвое превысил этот показатель, собрав 200 миллионов долларов.

Напомним,

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