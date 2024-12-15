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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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5 рождественских фильмов, которые помогут детям с особыми потребностями почувствовать праздник

5 рождественских фильмов, которые помогут детям с особыми потребностями почувствовать праздник

Киев  •  УНН

 • 1786 просмотра

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Терапевты и психологи выбрали пять фильмов для семейного просмотра, которые подходят детям с особыми потребностями. Ленты помогают развивать эмпатию, социальные навыки и уверенность в себе.

Кино может быть отличным инструментом для продвижения таких ценностей, как эмпатия, солидарность и инклюзия. Терапевты, логопеды, психологи выбрали  5 фильмов, которые не только развлекают, но и приносят эмоциональную и образовательную пользу всем членам семьи. 

Передает УНН со ссылкой на 20minutos.

Рудольф - красноносый олень

Для работы над принятием различий Рудольф, олень с красным носом, является мощной метафорой, которая находит отклик у детей, переживших опыт отчуждения.

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"Рудольф учит, что наши различия могут быть нашей величайшей силой, что является фундаментальным уроком для детей, которые сталкиваются с предубеждениями или непониманием", объясняет По словам Сусаны Ломинчар, представитель общеобразовательной школы Фонда Querer.

Полярный экспресс

Среди рождественской классики "Полярный экспресс" отличается своей спокойной и волшебной атмосферой.

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"Визуальный дизайн создает спокойную среду, идеальную для расслабления и погружения в магию Рождества", комментирует зритель. По мнению терапевтов, эта анимационная работа идеально подходят для детей с нарушениями сенсорной обработки или тех, кто склонен к перевозбуждению от интенсивных огней и звуков. Этому способствует увлекательная анимация и медленные ритмы анимационной картины.

Клаус

Номинированный на "Оскар" фильм сочетает простой рассказ с глубоким посланием о щедрости и влиянии маленьких добрых дел.

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Этот художественный фильм не только развлекает, но и расширяет возможности детей с инвалидностью, обучая их, что они тоже могут быть агентами изменений.

- пишет 20minutos.

"Klaus" развивает в детях самооценку и чувство общности. Это чрезвычайно важно для их эмоционального развития, говорит преподаватель английского языка Бенджамин Питтерс.

Один дома 

Этот знаменитый фильм может стать отличным союзником в работе с детьми над такими навыками, как планирование и решение проблем.

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"Креативность главного героя вдохновляет детей находить решения повседневных проблем, даже если они сталкиваются с физическими или социальными барьерами", - говорит учительница Каролина Перес.

Паддингтон 2

Британский семейный комедийный фильм режиссера Пола Кинга предлагает историю о доброте и принятии, которая очень полезна для укрепления социальных навыков и сострадания.

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"Паддингтон показывает, как семейные и дружеские связи могут преодолевать барьеры, что очень важно для детей с трудностями в социальном взаимодействии".

Как создать хэллоуинское настроение, но не очень испугаться: пять невероятных мультфильмов25 окт. 2024, 17:20 • 17642 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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