5 рождественских фильмов, которые помогут детям с особыми потребностями почувствовать праздник

Кино может быть отличным инструментом для продвижения таких ценностей, как эмпатия, солидарность и инклюзия. Терапевты, логопеды, психологи выбрали 5 фильмов, которые не только развлекают, но и приносят эмоциональную и образовательную пользу всем членам семьи.

Передает УНН со ссылкой на 20minutos.

Рудольф - красноносый олень

Для работы над принятием различий Рудольф, олень с красным носом, является мощной метафорой, которая находит отклик у детей, переживших опыт отчуждения.

"Рудольф учит, что наши различия могут быть нашей величайшей силой, что является фундаментальным уроком для детей, которые сталкиваются с предубеждениями или непониманием", объясняет По словам Сусаны Ломинчар, представитель общеобразовательной школы Фонда Querer.

Полярный экспресс

Среди рождественской классики "Полярный экспресс" отличается своей спокойной и волшебной атмосферой.

"Визуальный дизайн создает спокойную среду, идеальную для расслабления и погружения в магию Рождества", комментирует зритель. По мнению терапевтов, эта анимационная работа идеально подходят для детей с нарушениями сенсорной обработки или тех, кто склонен к перевозбуждению от интенсивных огней и звуков. Этому способствует увлекательная анимация и медленные ритмы анимационной картины.

Клаус

Номинированный на "Оскар" фильм сочетает простой рассказ с глубоким посланием о щедрости и влиянии маленьких добрых дел.

Этот художественный фильм не только развлекает, но и расширяет возможности детей с инвалидностью, обучая их, что они тоже могут быть агентами изменений. - пишет 20minutos.

"Klaus" развивает в детях самооценку и чувство общности. Это чрезвычайно важно для их эмоционального развития, говорит преподаватель английского языка Бенджамин Питтерс.

Один дома

Этот знаменитый фильм может стать отличным союзником в работе с детьми над такими навыками, как планирование и решение проблем.

"Креативность главного героя вдохновляет детей находить решения повседневных проблем, даже если они сталкиваются с физическими или социальными барьерами", - говорит учительница Каролина Перес.

Паддингтон 2

Британский семейный комедийный фильм режиссера Пола Кинга предлагает историю о доброте и принятии, которая очень полезна для укрепления социальных навыков и сострадания.

"Паддингтон показывает, как семейные и дружеские связи могут преодолевать барьеры, что очень важно для детей с трудностями в социальном взаимодействии".

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