"Їжак Сонік 3" і "Муфаса: Король Лев" б'ють рейтинги під час різдвяних вихідних
Київ • УНН
"Муфаса: Король Лев" лідирує у різдвяному прокаті з 200 млн доларів зборів. "Їжак Сонік 3" відстає, зібравши 90 млн доларів.
Збори в прокаті пригодницьких фільмів "Їжак Соник 3" та "Муфаса: Король Лев" досягають сотень мільйонів доларів. Поки що "Муфаса: Король Лев" випереджає "Соник 3" та очолює чарти на Різдво.
Передає УНН із посиланням на Variety.
Зіткнення між пухнастими ссавцями триває у святкових касових зборах.
Триквел від Paramount, натхненний відеоігрою, не надто вдало стартував на минулих вихідних. Американський комп'ютерно-анімаційний фільм "Муфаса: Король Лев" випередив "Соника 3" і очолив різдвяні чарти.
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На сьогодні "Їжачок Сонік 3" зібрав у прокаті понад 90 млн доларів. Муфаса: Король Лев" майже вдвічі перевищив цей показник, зібравши 200 мільйонів доларів.
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