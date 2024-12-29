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"Їжак Сонік 3" і "Муфаса: Король Лев" б'ють рейтинги під час різдвяних вихідних

Київ • УНН

 • 113925 перегляди

"Муфаса: Король Лев" лідирує у різдвяному прокаті з 200 млн доларів зборів. "Їжак Сонік 3" відстає, зібравши 90 млн доларів.

Збори в прокаті пригодницьких фільмів "Їжак Соник 3" та "Муфаса: Король Лев" досягають сотень мільйонів доларів. Поки що "Муфаса: Король Лев" випереджає "Соник 3" та очолює чарти на Різдво.

Передає УНН із посиланням на Variety.

Зіткнення між пухнастими ссавцями триває у святкових касових зборах. 

Триквел від Paramount, натхненний відеоігрою, не надто вдало стартував на минулих вихідних. Американський комп'ютерно-анімаційний фільм "Муфаса: Король Лев" випередив "Соника 3" і очолив різдвяні чарти.

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На сьогодні "Їжачок Сонік 3" зібрав у прокаті понад 90 млн доларів. Муфаса: Король Лев" майже вдвічі перевищив цей показник, зібравши 200 мільйонів доларів.

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