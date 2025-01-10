Коаліція бізнес-спільнот закликала нового очільника ДПС до співпраці: час творити нову історію
Київ • УНН
Коаліція бізнес-спільнот закликала нового очільника ДПС до співпраці.
Коаліція бізнес-спільнот України закликає нового голову Державної податкової служби України Руслана Кравчена до відкритої співпраці та спільного пошуку рішень для реформування податкової системи країни. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив голова Ради Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України Андрій Длігач.
"Нам завжди варто сподіватися на зміни, але зміни не відбуваються самі по собі", - зазначив Длігач, коментуючи зміну керівництва ДПС України.
За його словами, завдання як бізнесу та громадянського суспільства - вимагати прозорості роботи податкової служби та ліберальних податкових реформ, які вже публічно підтримав Президент.
Длігач підкреслив, що після зміни керівництва податкової служби бізнес очікує не лише на прозорість у роботі ДПС, але й на створення нової історії податкової служби, вільної від впливу голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева та його підходів. Він підкреслив, що підприємці сподіваються на ефективну співпрацю з податковою.
"Можливо, звертаюсь через УНН до нього (голови ДПС України Руслана Кравченка - ред.), що ми як коаліція бізнес-спільнот готові до співпраці, готові показати, де є проблеми у податкової, готові долучатися до творення нової історії податкової, уже без Гетманцева", - заявив Длігач.
Нагадаємо
Новопризначений голова ДПС України Руслан Кравченко провів нараду з керівниками регіональних податкових, де окреслив нові пріоритети роботи служби. Головним завданням стане припинення безпідставного блокування накладних та підтримка відповідального бізнесу.
Додамо
Раніше бізнес неодноразово вимагав відсторонити Гетманцева від тотального контролю і ручного управління податковою. Підприємці реєстрували петиції, збирали підписи і писали листи з вимогою відсторонити Данила Гетманцева від виконання обовʼязків голови податкового комітету Ради через систематичне порушення ним Конституції та законодавства. Компанія проти нього отримала назву "ГЕТЬманцев". Також до початку повномасштабного вторгнення бізнес неодноразово влаштовував акції протесту проти нищівної політики голови парламентського комітету.