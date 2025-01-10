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Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Киев  •  УНН

 • 8342 просмотра

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Коалиция бизнес-сообществ призвала нового руководителя ГНС к сотрудничеству.

Коалиция бизнес-сообществ Украины призывает нового председателя Государственной налоговой службы Украины Руслана Кравчена к открытому сотрудничеству и совместному поиску решений для реформирования налоговой системы страны. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил председатель Совета Коалиции бизнес-сообществ за модернизацию Украины Андрей Длигач.

"Нам всегда стоит надеяться на изменения, но изменения не происходят сами по себе", - отметил Длигач, комментируя смену руководства ГНС Украины.

По его словам, задача как бизнеса и гражданского общества - требовать прозрачности работы налоговой службы и либеральных налоговых реформ, которые уже публично поддержал Президент.

Длигач подчеркнул, что после смены руководства налоговой службы бизнес ожидает не только прозрачности в работе ГНС, но и создания новой истории налоговой службы, свободной от влияния главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева и его подходов. Он подчеркнул, что предприниматели надеются на эффективное сотрудничество с налоговой.

"Возможно, обращаюсь через УНН к нему (председателю ГНС Украины Руслану Кравченко - ред.), что мы как коалиция бизнес-сообществ готовы к сотрудничеству, готовы показать, где есть проблемы у налоговой, готовы участвовать в создании новой истории налоговой, уже без Гетманцева", - заявил Длигач.

Напомним

Новоназначенный председатель ГНС Украины Руслан Кравченко провел совещание с руководителями региональных налоговых, где очертил новые приоритеты работы службы. Главной задачей станет прекращение безосновательного блокирования накладных и поддержка ответственного бизнеса.

Добавим

Ранее бизнес неоднократно требовал отстранить Гетманцева от тотального контроля и ручного управления налоговой. Предприниматели регистрировали петиции, собирали подписи и писали письма с требованием отстранить Даниила Гетманцева от выполнения обязанностей главы налогового комитета Рады из-за систематического нарушения им Конституции и законодательства. Компания против него получила название "ГЕТЬманцев". Также до начала полномасштабного вторжения бизнес неоднократно устраивал акции протеста против сокрушительной политики главы парламентского комитета.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
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