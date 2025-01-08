Деніел Крейг отримає престижну премію за видатні досягнення в кінематографі
Київ • УНН
Зірка Джеймса Бонда Деніел Крейг стане лауреатом премії Діліс Пауелл від London Critics' Circle Film Awards. Церемонія нагородження відбудеться 2 лютого в лондонському готелі May Fair.
Актор Деніел Крейг отримає головну нагороду від провідних кінокритиків Великобританії - премію Діліс Пауелл за видатні досягнення в кінематографі. Про це повідомляє The Hollywood Reporter, пише УНН.
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Актор, який відомий роллю Джеймса Бонда отримає нагороду на 45-й церемонії вручення кінопремії London Critics' Circle Film Awards 2 лютого в лондонському готелі May Fair. Серед номінантів - "Бруталіст" Брейді Корбета та "Анора" Шона Бейкера.
"Це величезна честь, і я неймовірно вдячний Лондонському колу кінокритиків", - сказав Деніел Крейг, отримавши звістку про нагороду.
"Як критики, ми вже були шанувальниками Деніела Крейга за його авантюрні ролі ще до того, як він став Джеймсом Бондом. Ми відзначили його за ролі у фільмах "Мати" (2003) та "Вічне кохання" (2004), а потім, звісно, насолоджувалися його неперевершеним виконанням ролі агента 007. Протягом десятиліть він послідовно робив сміливий вибір і виходив за межі, які часто обмежують інших зірок. Ми обожнюємо фільми серії "Ножі наголо", і цього року номінували його в категорії "Квір". Ми з нетерпінням чекаємо можливості відзначити його карʼєру на нашій церемонії", - сказав Річ Клайн, голова секції кінокритики "Кіноклубу".
Минулого року лондонські критики вручили премію Діліс Пауелл Джеффрі Райту. Серед інших нещодавніх лауреатів - Мішель Йео, Сенді Пауелл, Саллі Поттер, Педро Альмодовар і Кейт Вінслет.
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