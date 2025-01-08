Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Актер Дэниел Крейг получит главную награду от ведущих кинокритиков Великобритании - премию Дилис Пауэлл за выдающиеся достижения в кинематографе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, пишет УНН.

Детали

Актер, который известен ролью Джеймса Бонда получит награду на 45-й церемонии вручения кинопремии London Critics' Circle Film Awards 2 февраля в лондонском отеле May Fair. Среди номинантов - «Бруталист» Брейди Корбета и «Анора» Шона Бейкера.

«Это огромная честь, и я невероятно благодарен Лондонскому кругу кинокритиков», - сказал Дэниел Крейг, получив известие о награде.

«Как критики, мы уже были поклонниками Дэниела Крейга за его авантюрные роли еще до того, как он стал Джеймсом Бондом. Мы отметили его за роли в фильмах «Мать» (2003) и «Вечная любовь» (2004), а затем, конечно, наслаждались его непревзойденным исполнением роли агента 007. В течение десятилетий он последовательно делал смелый выбор и выходил за пределы, которые часто ограничивают других звезд. Мы обожаем фильмы серии «Ножи наголо», и в этом году номинировали его в категории «Квир». Мы с нетерпением ждем возможности отметить его карьеру на нашей церемонии», - сказал Рич Клайн, председатель секции кинокритики „Киноклуба“.

В прошлом году лондонские критики вручили премию Дилис Пауэлл Джеффри Райту. Среди других недавних лауреатов - Мишель Йео, Сэнди Пауэлл, Салли Поттер, Педро Альмодовар и Кейт Уинслет.

Напомним

Актер Том Круз получил высшую гражданскую награду от Военно-морских сил США за популяризацию военной службы. Фильмы «Топ Ган» с его участием значительно увеличили количество добровольцев в ВМС.