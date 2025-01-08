Любов до велоспорту і соціальна підтримка: історія сімейного бізнесу з Броварів

Бровари, найбільше місто-супутник Києва, яке стрімко розвивається і створює комфортні умови для підприємців. Тут активно підтримують бізнес-ініціативи, допомагаючи малим і середнім підприємствам не лише виживати, а й зростати. Яскравим прикладом успішного підприємництва є веломагазин "Веломісто", який із 2018 року забезпечує мешканців міста якісними велосипедами та послугами. Його історія — це поєднання сімейної пристрасті до велоспорту, наполегливості та сучасного підходу до бізнесу, пише УНН.

Все для велосипедів: ремонт, продаж, прокат

"Веломісто" — це більше, ніж просто магазин, це сімейний бізнес, створений на основі любові до велоспорту. Магазин спеціалізується на продажу велосипедів, аксесуарів, запчастин, а також надає послуги ремонту. Команда із п’яти осіб працює для того, щоб забезпечити клієнтів найкращими рішеннями у велосфері.

"Ми орієнтуємося на середній ціновий сегмент, пропонуючи якісні велосипеди, на які виробники надають реальні гарантії. Також не забуваємо про бюджетні варіанти, але обираємо лише ті моделі, у якості яких упевнені", — розповіла УНН співвласниця магазину Лариса Пікалова.

Серед асортименту "Веломіста" є продукція як українських, так і міжнародних брендів. Магазин співпрацює з такими відомими українськими виробниками, як харківська компанія "Велотрейд" та "Прайд". Завдяки такому підходу, клієнти можуть обрати велосипеди для будь-яких потреб — від дитячих до спортивних моделей. Щороку магазин реалізує близько 500 велосипедів, але власники переконані, що потенціал для зростання значно більший.

Історія створення: від ідеї до втілення

Ідея створення бізнесу належить чоловікові Лариси, майстру спорту міжнародного класу з велоспорту. Після завершення спортивної кар’єри він вирішив пов’язати своє життя з велоіндустрією. Починалося все з інтернет-магазину, однак клієнти дедалі частіше запитували про можливість подивитися велосипеди наживо, примірятися до них.

"Ми зрозуміли, що фізичний магазин — це те, чого потребує наш бізнес. У Броварах ми вже мали приміщення, тож відкриття магазину стало логічним кроком", — розповідає Лариса.

Соціальна відповідальність і благодійність

"Веломісто" активно співпрацює з благодійними організаціями та бере участь у соціальних проектах. Минулого року магазин постачав велосипеди для Червоного Хреста України у два регіони. Крім того, команда магазину допомагала здійснювати дитячі мрії, даруючи велосипеди малечі в рамках волонтерських акцій.

Один із найзворушливіших випадків — це історія дитини, яка стала свідком жахливих подій під Броварами. "У нас був такий випадок під Броварами, коли там танк наїхав на сім'ю дитини, дитина стала свідком, у нього була мрія про велосипед. Тому ми в співпраці з волонтерами подарували йому велосипед. І в цьому році також ми дитячу мрію реалізували – на Різдво, хлопчику на листи щастя подарували велосипед ", — згадує Лариса.

Виклики війни: адаптація та нові можливості

Повномасштабна війна вплинула на бізнес, змінивши купівельну спроможність клієнтів і зменшивши кількість постійних замовників.

"Багато наших клієнтів, особливо сімей із дітьми, виїхали з міста. Водночас у Броварах з’явилися внутрішньо переміщені особи, які також стали нашими клієнтами. Ми намагаємося адаптуватися до їхніх потреб", — пояснює Лариса.

Окрім цього, бізнес стикається з кадровими труднощами через мобілізацію. Однак навіть у таких умовах магазин продовжує працювати та розвиватися.

Підтримка громади та участь у грантових програмах

У 2023 році "Веломісто" отримало грант у межах програми "Власна справа" на суму 250 тисяч гривень. Ці кошти допомогли покращити онлайн-продажі, найнявши двох нових співробітників для підтримки цього напряму. Лариса також є учасницею першого потоку UWE HUB — ініціативи для підтримки жінок-підприємниць.

За її словами Лариси, хаб — це чудова можливість для малого бізнесу. Тут можна отримати натхнення, обмінятися ідеями з іншими підприємцями, дізнатися про нові тренди і надхнутися.

Плани на майбутнє: прокат, асортимент і міжнародна експансія

"Веломісто" має амбітні плани на найближчий час. У цьому році магазин планує запустити прокат велосипедів у Броварах. Крім того, власники прагнуть розширити асортимент, додаючи більше спортивних товарів, що дозволить стабілізувати бізнес у міжсезоння.

"Маємо ідею вийти на міжнародний ринок із українськими велоаксесуарами. Це цікавий і перспективний напрямок, який плануємо дослідити у 2025 році", — ділиться планами Лариса.

Історія "Веломіста" доводить, що Бровари — це не лише місто із зручним розташуванням, а й місце, яке підтримує підприємців. Завдяки спільним зусиллям громади, ініціативності та соціальній відповідальності, "Веломісто" стало символом наполегливості та успіху українського малого бізнесу.

Додамо

У Броварах при міській раді працює Центр з підтримки бізнесу, де підприємці та люди, які тільки планують відкрити свою праву, можуть отримати безкоштовні консультації з питань реєстрації бізнесу, оренди приміщень та отримання грантів. Цього року до Центру звернулося близько 150 осіб, переважно представники мікро- та малого бізнесу.

За словами міського голови Броварів Ігоря Сапожка, за час воєнного стану в рамках реалізації 76 інвестиційних проєктів Броварам вдалося залучити понад 466 мільйонів гривень інвестицій та створити майже 600 нових робочих місць. Він додав, що за період воєнного стану у Броварській громаді збільшилася кількість різноманітних фірм та фізичних осіб-підприємців – на даний час їх налічується понад 18 тисяч.

Окрім іноземного фінансування Бровари отримають й іншу допомогу від міст-побратимів. Наприклад, німецькі партнери надали місцевій громаді генератори, медичне обладнання, спеціальний транспорт та багато іншої допомоги. Для того, щоб зі своїми українськими колегами визначити конкретні напрямки подальшої співпраці у жовтні до Броварів прибув представник муніципалітету німецького міста-побратима Єни, міський радник Матіас Міт.

Загалом, в рамках співпраці з німецькими містами Єна та Ерланген, а також районом Лан-Ділль Бровари отримали три карети швидкої допомоги, чотири пожежних автомобілі, три одиниці комунального транспорту, один шкільний автобус, генератори, різноманітне обладнання для навчальних закладів громади та модульного містечка, у якому живуть переселенці.