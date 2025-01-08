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Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Киев  •  УНН

 • 26547 просмотра

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Семейный веломагазин «Велогород» в Броварах с 2018 года успешно развивается, продавая 500 велосипедов ежегодно. Бизнес получил грант на развитие и активно занимается благотворительностью, помогая пострадавшим от войны.

Бровары, крупнейший город-спутник Киева, который стремительно развивается и создает комфортные условия для предпринимателей. Здесь активно поддерживают бизнес-инициативы, помогая малым и средним предприятиям не только выживать, но и расти. Ярким примером успешного предпринимательства является веломагазин «Велогород», который с 2018 года обеспечивает жителей города качественными велосипедами и услугами. Его история - это сочетание семейной страсти к велоспорту, настойчивости и современного подхода к бизнесу, пишет УНН.

Все для велосипедов: ремонт, продажа, прокат

«Велогород» - это больше, чем просто магазин, это семейный бизнес, созданный на основе любви к велоспорту. Магазин специализируется на продаже велосипедов, аксессуаров, запчастей, а также предоставляет услуги ремонта. Команда из пяти человек работает для того, чтобы обеспечить клиентов лучшими решениями в велосфере.

«Мы ориентируемся на средний ценовой сегмент, предлагая качественные велосипеды, на которые производители предоставляют реальные гарантии. Также не забываем о бюджетных вариантах, но выбираем только те модели, в качестве которых уверены», - рассказала УНН совладелица магазина Лариса Пикалова.

Среди ассортимента «Велогорода» есть продукция как украинских, так и международных брендов. Магазин сотрудничает с такими известными украинскими производителями, как харьковская компания «Велотрейд» и  «Прайд». Благодаря такому подходу, клиенты могут выбрать велосипеды для любых потребностей - от детских до спортивных моделей. Ежегодно магазин реализует около 500 велосипедов, но владельцы убеждены, что потенциал для роста значительно больше.

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История создания: от идеи до воплощения

Идея создания бизнеса принадлежит мужу Ларисы, мастеру спорта международного класса по велоспорту. После завершения спортивной карьеры он решил связать свою жизнь с велоиндустрией. Начиналось все с интернет-магазина, однако клиенты все чаще спрашивали о возможности посмотреть велосипеды вживую, примериться к ним.

«Мы поняли, что физический магазин - это то, в чем нуждается наш бизнес. В Броварах у нас уже было помещение, поэтому открытие магазина стало логичным шагом», - рассказывает Лариса.

Социальная ответственность и благотворительность

«Велогород» активно сотрудничает с благотворительными организациями и участвует в социальных проектах. В прошлом году магазин поставлял велосипеды для Красного Креста Украины в два региона. Кроме того, команда магазина помогала осуществлять детские мечты, даря велосипеды малышам в рамках волонтерских акций.

Один из самых трогательных случаев - это история ребенка, который стал свидетелем ужасных событий под Броварами. «У нас был такой случай под Броварами, когда там танк наехал на семью ребенка, ребенок стал свидетелем, у него была мечта о велосипеде. Поэтому мы в сотрудничестве  с волонтерами подарили ему велосипед. И в этом году также мы детскую мечту реализовали - на Рождество, мальчику на письма счастья подарили велосипед», - вспоминает Лариса.

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Вызовы войны: адаптация и новые возможности

Полномасштабная война повлияла на бизнес, изменив покупательскую способность клиентов и уменьшив количество постоянных заказчиков.

«Многие наши клиенты, особенно семьи с детьми, выехали из города. В то же время в Броварах появились внутренне перемещенные лица, которые также стали нашими клиентами. Мы стараемся адаптироваться к их потребностям», - объясняет Лариса.

Кроме этого, бизнес сталкивается с кадровыми трудностями из-за мобилизации. Однако даже в таких условиях магазин продолжает работать и развиваться.

Поддержка общества и участие в грантовых программах

В 2023 году «Велогород» получил грант в рамках программы «Собственное дело» на сумму 250 тысяч гривен. Эти средства помогли улучшить онлайн-продажи, наняв двух новых сотрудников для поддержки этого направления. Лариса также является участницей первого потока UWE HUB - инициативы для поддержки женщин-предпринимательниц.

По ее словам Ларисы, хаб - это прекрасная возможность для малого бизнеса. Здесь можно получить вдохновение, обменяться идеями с другими предпринимателями, узнать о новых трендах и вдохновиться.

Планы на будущее: прокат, ассортимент и международная экспансия

«Велогород» имеет амбициозные планы на ближайшее время. В этом году магазин планирует запустить прокат велосипедов в Броварах. Кроме того, владельцы стремятся расширить ассортимент, добавляя больше спортивных товаров, что позволит стабилизировать бизнес в межсезонье.

«Есть идея выйти на международный рынок с украинскими велоаксессуарами. Это интересное и перспективное направление, которое планируем исследовать в 2025 году», - делится планами Лариса.

История «Велогорода» доказывает, что Бровары - это не только город с удобным расположением, но и место, которое поддерживает предпринимателей. Благодаря совместным усилиям общины, инициативности и социальной ответственности, «Велогород» стал символом настойчивости и успеха украинского малого бизнеса.

Добавим

В Броварах при городском совете работает Центр по поддержке бизнеса, где предприниматели и люди, которые только планируют открыть свое дело, могут получить бесплатные консультации по вопросам регистрации бизнеса, аренды помещений и получения грантов. В этом году в Центр обратилось около 150 человек, преимущественно представители микро- и малого бизнеса.

По словам городского головы Броваров Игоря Сапожко, за время военного положения в рамках реализации 76 инвестиционных проектов Броварам удалось привлечь более 466 миллионов гривен инвестиций и создать почти 600 новых рабочих мест. Он добавил, что за период военного положения в Броварской громаде увеличилось количество различных фирм и физических лиц-предпринимателей - в настоящее время их насчитывается более 18 тысяч. 

Кроме иностранного финансирования Бровары получат и другую помощь от городов-побратимов. Например, немецкие партнеры предоставили местной общине генераторы, медицинское оборудование, специальный транспорт и много другой помощи. Для  того, чтобы со своими украинскими коллегами определить конкретные направления дальнейшего сотрудничества в октябре в Бровары прибыл представитель муниципалитета немецкого города-побратима Йены, городской советник Матиас Мит.

В целом, в рамках сотрудничества с немецкими городами Йена и Эрланген, а также районом Лан-Дилль Бровары получили три кареты скорой помощи, четыре пожарных автомобиля, три единицы коммунального транспорта, один школьный автобус, генераторы, разнообразное оборудование для учебных заведений громады и модульного городка, в котором живут переселенцы.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществопубликацииКиевская область
germaniyaГермания
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