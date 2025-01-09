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Новий очільник ДПС має змінити підходи у роботі з бізнесом - Європейська Бізнес Асоціація

Новий очільник ДПС має змінити підходи у роботі з бізнесом - Європейська Бізнес Асоціація

Київ • УНН

 • 129429 перегляди

Новий очільник ДПС має змінити підходи у роботі з бізнесом, вважають у Європейській Бізнес Асоціації.

У Європейській Бізнес Асоціації висловили сподівання, що новий очільник Державної податкової служби України Руслан Кравченко започаткує якісні зміни у відносинах між бізнесом і податковою системою. Виконавча директорка ЄБА Анна Дерев’янко в ексклюзивному коментарі УНН наголосила на важливості співпраці, яка забезпечить розвиток економіки країни.

Серед очікувань від роботи нового очільника ДПС України хочеться зазначити про необхідність створення доброчесних партнерських відносин між бізнесом та контролюючим органом

- заявила Дерев’янко.

Вона зазначила, що важливим кроком є перегляд показників виконання службових обов’язків на всіх рівнях податкової системи. Зокрема, вона звернула увагу на неприпустимість таких практик, як масові інформаційні запити, блокування податкових накладних і недбалий розгляд пояснень, які надають податковій підприємці.

"Неприпустимо продовження практики закидання бізнесу інформаційними запитами, які вимагають надання величезної кількості документів, як для документальної перевірки, а також блокування податкових накладних та недбалого розгляду пояснень компаній", - підкреслила виконавча директорка ЄБА.

За словами Деревʼянко, дії податкової служби не повинні перешкоджати функціонуванню економіки через блокування доброчесного бізнесу. Вона зазначила, що успішна робота бізнесу безпосередньо впливає на наповнення бюджету країни, який спрямовується на захист держави та фінансування важливих соціальних програм.

"Нагадаю, що у нас спільні інтереси: успішна та добросовісна робота бізнесу, компетентні державні органи та логічні і зрозумілі правила та їх неупереджене застосування. Культура спілкування податківців з бізнесом має відповідати принципам компетентності, справедливості і доброзичливості", - резюмувала виконавча директорка ЄБА.

Нагадаємо

Новопризначений голова ДПС України Руслан Кравченко провів нараду з керівниками регіональних податкових, де окреслив нові пріоритети роботи служби. Головним завданням стане припинення безпідставного блокування накладних та підтримка відповідального бізнесу.

Додамо

Блокування податкових накладних - одна з основних проблем, на яку скаржаться українські підприємці у сфері адміністрування податків. Загалом же, як вказувалося у статистиці Ради бізнес-омбудсмена, у третьому кварталі 2023 року 57% скарг від представників бізнесу стосувалися податкових питань. Як зазначив бізнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема в бізнесу навіть не в рівні податків, а в стилі адміністрування. Окрім того, він додав, що податкова і митниця 90-94% справ програють у судах – або у першій інстанції або в апеляції у Верховному Суді.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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