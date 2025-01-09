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Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация

Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация

Киев  •  УНН

 • 73925 просмотра

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Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом, считают в Европейской Бизнес Ассоциации.

В Европейской Бизнес Ассоциации выразили надежду, что новый глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко начнет качественные изменения в отношениях между бизнесом и налоговой системой. Исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко в эксклюзивном комментарии УНН подчеркнула важность сотрудничества, которое обеспечит развитие экономики страны.

Среди ожиданий от работы нового главы ГНС Украины хочется отметить о необходимости создания добропорядочных партнерских отношений между бизнесом и контролирующим органом

- заявила Деревянко.

Она отметила, что важным шагом является пересмотр показателей выполнения служебных обязанностей на всех уровнях налоговой системы. В частности, она обратила внимание на недопустимость таких практик, как массовые информационные запросы, блокирование налоговых накладных и небрежное рассмотрение объяснений, которые предоставляют налоговой предприниматели.

"Недопустимо продолжение практики заброса бизнеса информационными запросами, которые требуют предоставления огромного количества документов, как для документальной проверки, а также блокировки налоговых накладных и небрежного рассмотрения объяснений компаний", - подчеркнула исполнительный директор ЕБА.

По словам Деревянко, действия налоговой службы не должны препятствовать функционированию экономики через блокирование добропорядочного бизнеса. Она отметила, что успешная работа бизнеса непосредственно влияет на наполнение бюджета страны, который направляется на защиту государства и финансирование важных социальных программ.

"Напомню, что у нас общие интересы: успешная и добросовестная работа бизнеса, компетентные государственные органы и логичные и понятные правила и их беспристрастное применение. Культура общения налоговиков с бизнесом должна соответствовать принципам компетентности, справедливости и доброжелательности", - резюмировала исполнительный директор ЕБА.

Напомним

Новоназначенный председатель ГНС Украины Руслан Кравченко провел совещание с руководителями региональных налоговых, где очертил новые приоритеты работы службы. Главной задачей станет прекращение безосновательного блокирования накладных и поддержка ответственного бизнеса.

Добавим

Блокировка налоговых накладных - одна из основных проблем, на которую жалуются украинские предприниматели в сфере администрирования налогов. В целом же, как указывалось в статистике Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2023 года 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов. Как отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема у бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах - или в первой инстанции или в апелляции в Верховном Суде.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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