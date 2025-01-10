Україна отримала 3 млрд євро першого траншу від ЄС за рахунок заморожених активів рф - Шмигаль

Україна отримала від ЄС перший транш обсягом 3 млрд євро, які забезпечені доходами від російських заморожених активів, повідомив у п'ятницю Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.

До державного бюджету України надійшло 3 млрд євро від ЄС у межах ініціативи ERA. Це перший транш коштів від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів