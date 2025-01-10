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Україна отримала 3 млрд євро першого траншу від ЄС за рахунок заморожених активів рф - Шмигаль

Україна отримала 3 млрд євро першого траншу від ЄС за рахунок заморожених активів рф - Шмигаль

Київ • УНН

 • 150946 перегляди

ЄС надав Україні перший транш у розмірі 3 млрд євро з заморожених російських активів. Кошти спрямують на пріоритетні бюджетні видатки в рамках ініціативи ERA, що передбачає загальну підтримку в 50 млрд доларів.

Україна отримала від ЄС перший транш обсягом 3 млрд євро, які забезпечені доходами від російських заморожених активів, повідомив у п'ятницю Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.

До державного бюджету України надійшло 3 млрд євро від ЄС у межах ініціативи ERA. Це перший транш коштів від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів

- написав Шмигаль.

"Україна спрямує цей ресурс на пріоритетні бюджетні видатки", - зазначив Прем'єр.

Загалом ініціатива країн G7 ERA, з його слів, передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів, з яких 20 млрд доларів надасть Європейський Союз.

"Таким чином втілюємо в життя принцип "росія заплатить" і посилюємо фінансову стійкість України у 2025 році. Дякую партнерам за незмінну підтримку та солідарність", - вказав Шмигаль.

1 млрд доларів: Україна отримала від США перший транш із заморожених активів рф24.12.24, 16:09 • 17486 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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