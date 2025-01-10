Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
Киев • УНН
ЕС предоставил Украине первый транш в размере 3 млрд евро из замороженных российских активов. Средства направят на приоритетные бюджетные расходы в рамках инициативы ERA, предусматривающей общую поддержку в 50 млрд долларов.
Украина получила от ЕС первый транш в размере 3 млрд евро, которые обеспечены доходами от российских замороженных активов, сообщил в пятницу Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.
В государственный бюджет Украины поступило 3 млрд евро от ЕС в рамках инициативы ERA. Это первый транш средств от Евросоюза, которые обеспечены доходами от российских замороженных активов
"Украина направит этот ресурс на приоритетные бюджетные расходы", - отметил Премьер.
В целом инициатива стран G7 ERA, по его словам, предусматривает направление Украине 50 млрд долларов, из которых 20 млрд долларов предоставит Европейский Союз.
"Таким образом воплощаем в жизнь принцип "россия заплатит" и усиливаем финансовую устойчивость Украины в 2025 году. Спасибо партнерам за неизменную поддержку и солидарность", - указал Шмыгаль.
1 млрд долларов: Украина получила от США первый транш из замороженных активов рф24.12.24, 16:09 • 16957 просмотров