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Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 12843 просмотра

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ЕС предоставил Украине первый транш в размере 3 млрд евро из замороженных российских активов. Средства направят на приоритетные бюджетные расходы в рамках инициативы ERA, предусматривающей общую поддержку в 50 млрд долларов.

Украина получила от ЕС первый транш в размере 3 млрд евро, которые обеспечены доходами от российских замороженных активов, сообщил в пятницу Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.

В государственный бюджет Украины поступило 3 млрд евро от ЕС в рамках инициативы ERA. Это первый транш средств от Евросоюза, которые обеспечены доходами от российских замороженных активов

- написал Шмыгаль.

"Украина направит этот ресурс на приоритетные бюджетные расходы", - отметил Премьер.

В целом инициатива стран G7 ERA, по его словам, предусматривает направление Украине 50 млрд долларов, из которых 20 млрд долларов предоставит Европейский Союз.

"Таким образом воплощаем в жизнь принцип "россия заплатит" и усиливаем финансовую устойчивость Украины в 2025 году. Спасибо партнерам за неизменную поддержку и солидарность", - указал Шмыгаль.

1 млрд долларов: Украина получила от США первый транш из замороженных активов рф24.12.24, 16:09 • 16957 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина

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