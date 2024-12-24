1 млрд долларов: Украина получила от США первый транш из замороженных активов рф

ukenru
Эксклюзив
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
15:18 • 1507 просмотра

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Эксклюзив
Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году
14:16 • 25535 просмотра

Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта
13:18 • 86881 просмотра

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Эксклюзив
"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов
12:02 • 74919 просмотра

"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов

Эксклюзив
Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"
09:32 • 101193 просмотра

Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"

Эксклюзив
С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков
 • 107479 просмотра

С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков

Эксклюзив
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
 • 130083 просмотра

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект
 • 116979 просмотра

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект

Эксклюзив
Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать
 • 123615 просмотра

Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать

Эксклюзив
Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов
 • 119363 просмотра

Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
путин мог отказаться от захвата Покровска и поставил армии другую задачу: анализ ISW

путин мог отказаться от захвата Покровска и поставил армии другую задачу: анализ ISW

 • 28875 просмотра
"Ему в москве почему-то выгоднее": Зеленский рассказал об отвергнутых Фицо вариантах по газу

"Ему в москве почему-то выгоднее": Зеленский рассказал об отвергнутых Фицо вариантах по газу

 • 18126 просмотра
Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

 • 108582 просмотра
Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

 • 104916 просмотра
Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

09:42 • 74478 просмотра
публикации
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
Эксклюзив

15:18 • 1507 просмотра
Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

13:18 • 86881 просмотра
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
Эксклюзив

 • 130083 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 130237 просмотра
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
Эксклюзив

 • 131524 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Тимоти Шаламе станцевал без рубашки в прямом эфире в Instagram

Тимоти Шаламе станцевал без рубашки в прямом эфире в Instagram

14:26 • 7781 просмотра
Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

09:42 • 74478 просмотра
Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

 • 104916 просмотра
Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

 • 108582 просмотра
Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

 • 103448 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

1 млрд долларов: Украина получила от США первый транш из замороженных активов рф

1 млрд долларов: Украина получила от США первый транш из замороженных активов рф

Киев  •  УНН

 • 7852 просмотра

Read in English

Украина получила от США первый транш в размере 1 млрд долларов из замороженных российских активов. Это часть инициативы G7 на общую сумму 20 млрд долларов, которые планируют выделить США.

Украина получила от США 1 млрд долларов, который обеспечен доходами от замороженных российских активов. Об этом во вторник, 24 декабря, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

По словам премьера, это первый транш из запланированных 20 млрд долларов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7.

Шмыгаль поблагодарил американских партнеров и Всемирный банк.

"Мы рассчитываем, что все суверенные российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление Украины", - указал премьер.

Напомним 

В декабре Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о выделении 20 миллиардов долларов в пользу Украины в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) на сумму 50 миллиардов 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Экономикаполитика
vsemirnii-bankВсемирный банк
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль