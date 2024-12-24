1 млрд долларов: Украина получила от США первый транш из замороженных активов рф

Украина получила от США 1 млрд долларов, который обеспечен доходами от замороженных российских активов. Об этом во вторник, 24 декабря, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

По словам премьера, это первый транш из запланированных 20 млрд долларов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7.

Шмыгаль поблагодарил американских партнеров и Всемирный банк.

"Мы рассчитываем, что все суверенные российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление Украины", - указал премьер.

Напомним

В декабре Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о выделении 20 миллиардов долларов в пользу Украины в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) на сумму 50 миллиардов