1 млрд долларов: Украина получила от США первый транш из замороженных активов рф
Киев • УНН
Украина получила от США первый транш в размере 1 млрд долларов из замороженных российских активов. Это часть инициативы G7 на общую сумму 20 млрд долларов, которые планируют выделить США.
Украина получила от США 1 млрд долларов, который обеспечен доходами от замороженных российских активов. Об этом во вторник, 24 декабря, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
По словам премьера, это первый транш из запланированных 20 млрд долларов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7.
Шмыгаль поблагодарил американских партнеров и Всемирный банк.
"Мы рассчитываем, что все суверенные российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление Украины", - указал премьер.
Напомним
В декабре Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о выделении 20 миллиардов долларов в пользу Украины в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) на сумму 50 миллиардов