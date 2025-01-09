Критерії під себе: адвокат розповів, як в АРМА роздавали премії

Преміювання державних службовців - це інструмент стимулювання ефективної роботи, але в Агентстві з розшуку та менеджменту активів цей механізм використовувався вкрай сумнівно. Як свідчить перевірка Національного агентства з питань державної служби, керівництво АРМА ввело власні правила преміювання, що не відповідають чинному законодавству. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив адвокат, заслужений юрист України Володимир Богатир.

Деталі

НАДС двічі перевіряло діяльність АРМА у 2023 році, зокрема щодо преміювання працівників. Виявилося, що положення про преміювання, затверджене ще у 2017 році, містило некоректні критерії, які дозволяли виплачувати премії за суб’єктивними показниками. Наприклад:

· ефективність досягнення поставлених цілей при раціональному використанні ресурсів;

· попередження негативних обставин, які могли б негативно вплинути на роботу агентства;

· участь у підвищенні інституційної спроможності органу.

І це прямо суперечило Типовому положенню про преміювання державних службовців, яке затверджене наказом Мінсоцполітики.

Окремо у Положенні АРМА зазначалося, що преміювання працівників залежить від якісного виконання функцій та давався їх досить розлогий перелік.

"Як оцінювати якісне виконання функцій - залишилося невідомим, адже розпорядчих документів щодо порядку визначення цього критерію в АРМА не було. Виявилося, що результати роботи в рамках нового критерію оцінюють керівники самостійних структурних підрозділів, які "надають голові АРМА обґрунтовану інформацію щодо виконання завдань і функцій, покладених на структурні підрозділи". Іншими словами, питання про те, чи достойний співробітник отримати премію вирішувалося на власний розсуд керівництвом департаментів та управлінь, а остаточне рішення приймав голова", - зазначив Богатир.

Попри викриті порушення, результати перевірок НАДС залишаються фактично непублічними. Звітні документи не афішуються, а відомості про виявлені проблеми зазвичай залишаються лише для внутрішнього користування агентства та органу, який здійснював перевірку.

Богатир наголосив, що саме відсутність публічності створює простір для повторення таких зловживань. Якщо суспільство не має доступу до результатів перевірок, забезпечити прозорість і підзвітність державних органів майже неможливо.

Пізніше АРМА все ж видало нове положення про преміювання, прибравши суперечливі норми. Проте питання про те, скільки коштували державі ці маніпуляції, залишається відкритим.

Дотримання фінансової дисципліни та забезпечення публічності результатів перевірок - необхідні кроки для відновлення довіри до роботи АРМА. Без цього скандали навколо агентства залишатимуться постійною загрозою для його репутації. За словами адвоката, публікація результатів перевірок і обговорення проблем відкрито можуть стати першим кроком до справжніх змін у державному управлінні.

Додамо

Нещодавно голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума отримала "відмінно" за результатами оцінювання службової діяльності у 2024 році. Це означає, що вона не лише збереже свою посаду, а й отримає премію за свої "видатні досягнення".

Однак численні скандали навколо агентства ставлять під сумнів прозорість і ефективність її керівництва. Так, під керівництвом Олени Думи АРМА неодноразово опинялося у центрі гучних скандалів. Одним із останніх стало розслідування щодо можливих фіктивних довідок про інвалідність, які отримували співробітники агентства. Експерти наголошували, що у разі підтвердження звинувачень, це має стати не лише підставою для відставки, а й поштовхом до масштабного перегляду роботи агентства.

Крім того, антикорупційні організації, зокрема Transparency International Ukraine, неодноразово критикували агентство за невідповідність європейським стандартам. Вони наголошували на популізмі, суперечливій комунікації та порушенні презумпції невинуватості у справах, якими займається АРМА.

Ще один важливий аспект — відсутність громадського контролю за діяльністю агентства. Громадська рада при АРМА саморозпустилася ще три місяці тому через систематичні порушення вимог щодо залучення громадськості. Така ситуація, за словами колишніх членів громадської ради, вигідна очільниці агентства Олені Думі, адже відсутність контролю дозволяє уникати публічного розгляду спірних питань.