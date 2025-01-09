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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

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Руководство АРМА ввело собственные правила премирования, которые противоречат законодательству и базируются на субъективных критериях. Результаты проверок НАГС остаются непубличными, что создает риски повторения нарушений.

Премирование государственных служащих - это инструмент стимулирования эффективной работы, но в Агентстве по розыску и менеджменту активов этот механизм использовался крайне сомнительно. Как свидетельствует проверка Национального агентства по вопросам государственной службы, руководство АРМА ввело собственные правила премирования, не соответствующие действующему законодательству. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил адвокат, заслуженный юрист Украины Владимир Богатырь.

Детали

НАГС дважды проверяло деятельность АРМА в 2023 году, в частности относительно премирования работников. Оказалось, что положение о премировании, утвержденное еще в 2017 году, содержало некорректные критерии, которые позволяли выплачивать премии по субъективным показателям. Например:

-         эффективность достижения поставленных целей при рациональном использовании ресурсов;

-         предупреждение негативных обстоятельств, которые могли бы негативно повлиять на работу агентства;

-         участие в повышении институциональной способности органа.

И это прямо противоречило Типовому положению о премировании государственных служащих, утвержденному приказом Минсоцполитики.

Отдельно в Положении АРМА отмечалось, что премирование работников зависит от качественного выполнения функций и давался их достаточно обширный перечень.

«Как оценивать качественное выполнение функций - осталось неизвестным, ведь распорядительных документов о порядке определения этого критерия в АРМА не было. Оказалось, что результаты работы в рамках нового критерия оценивают руководители самостоятельных структурных подразделений, которые «предоставляют главе АРМА обоснованную информацию о выполнении задач и функций, возложенных на структурные подразделения». Иными словами, вопрос о том, достоин ли сотрудник получить премию решался по своему усмотрению руководством департаментов и управлений, а окончательное решение принимал председатель», - отметил Богатырь.

Несмотря на выявленные нарушения, результаты проверок НАГС остаются фактически непубличными. Отчетные документы не афишируются, а сведения о выявленных проблемах обычно остаются только для внутреннего пользования агентства и органа, который осуществлял проверку.

Богатырь отметил, что именно отсутствие публичности создает пространство для повторения таких злоупотреблений. Если общество не имеет доступа к результатам проверок, обеспечить прозрачность и подотчетность государственных органов почти невозможно.

Позже АРМА все же издало новое положение о премировании, убрав противоречивые нормы. Однако вопрос о том, сколько стоили государству эти манипуляции, остается открытым.

Соблюдение финансовой дисциплины и обеспечение публичности результатов проверок - необходимые шаги для восстановления доверия к работе АРМА. Без этого скандалы вокруг агентства будут оставаться постоянной угрозой для его репутации. По словам адвоката, публикация результатов проверок и обсуждение проблем открыто могут стать первым шагом к настоящим изменениям в государственном управлении.

Добавим

Недавно глава Агентства по розыску и управлению активами Елена Дума получила «отлично» по результатам оценки служебной деятельности в 2024 году. Это означает, что она не только сохранит свою должность, но и получит премию за свои «выдающиеся достижения».

Однако многочисленные скандалы вокруг агентства ставят под сомнение прозрачность и эффективность его руководства. Так, под руководством Елены Думы АРМА неоднократно оказывалось в центре громких скандалов. Одним из последних стало расследование о возможных фиктивных справках об инвалидности, которые получали сотрудники агентства. Эксперты отмечали, что в случае подтверждения обвинений, это должно стать не только основанием для отставки, но и толчком к масштабному пересмотру работы агентства.

Кроме того, антикоррупционные организации, в частности Transparency International Ukraine, неоднократно критиковали агентство за несоответствие европейским стандартам. Они отмечали популизм, противоречивую коммуникацию и нарушение презумпции невиновности в делах, которыми занимается АРМА.

Еще один важный аспект - отсутствие общественного контроля за деятельностью агентства. Общественный совет при АРМА самораспустился еще три месяца назад из-за систематических нарушений требований по привлечению общественности. Такая ситуация, по словам бывших членов общественного совета, выгодна руководительнице агентства Елене Думе, ведь отсутствие контроля позволяет избегать публичного рассмотрения спорных вопросов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
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