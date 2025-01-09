Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Премирование государственных служащих - это инструмент стимулирования эффективной работы, но в Агентстве по розыску и менеджменту активов этот механизм использовался крайне сомнительно. Как свидетельствует проверка Национального агентства по вопросам государственной службы, руководство АРМА ввело собственные правила премирования, не соответствующие действующему законодательству. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил адвокат, заслуженный юрист Украины Владимир Богатырь.

Детали

НАГС дважды проверяло деятельность АРМА в 2023 году, в частности относительно премирования работников. Оказалось, что положение о премировании, утвержденное еще в 2017 году, содержало некорректные критерии, которые позволяли выплачивать премии по субъективным показателям. Например:

- эффективность достижения поставленных целей при рациональном использовании ресурсов;

- предупреждение негативных обстоятельств, которые могли бы негативно повлиять на работу агентства;

- участие в повышении институциональной способности органа.

И это прямо противоречило Типовому положению о премировании государственных служащих, утвержденному приказом Минсоцполитики.

Отдельно в Положении АРМА отмечалось, что премирование работников зависит от качественного выполнения функций и давался их достаточно обширный перечень.

«Как оценивать качественное выполнение функций - осталось неизвестным, ведь распорядительных документов о порядке определения этого критерия в АРМА не было. Оказалось, что результаты работы в рамках нового критерия оценивают руководители самостоятельных структурных подразделений, которые «предоставляют главе АРМА обоснованную информацию о выполнении задач и функций, возложенных на структурные подразделения». Иными словами, вопрос о том, достоин ли сотрудник получить премию решался по своему усмотрению руководством департаментов и управлений, а окончательное решение принимал председатель», - отметил Богатырь.

Несмотря на выявленные нарушения, результаты проверок НАГС остаются фактически непубличными. Отчетные документы не афишируются, а сведения о выявленных проблемах обычно остаются только для внутреннего пользования агентства и органа, который осуществлял проверку.

Богатырь отметил, что именно отсутствие публичности создает пространство для повторения таких злоупотреблений. Если общество не имеет доступа к результатам проверок, обеспечить прозрачность и подотчетность государственных органов почти невозможно.

Позже АРМА все же издало новое положение о премировании, убрав противоречивые нормы. Однако вопрос о том, сколько стоили государству эти манипуляции, остается открытым.

Соблюдение финансовой дисциплины и обеспечение публичности результатов проверок - необходимые шаги для восстановления доверия к работе АРМА. Без этого скандалы вокруг агентства будут оставаться постоянной угрозой для его репутации. По словам адвоката, публикация результатов проверок и обсуждение проблем открыто могут стать первым шагом к настоящим изменениям в государственном управлении.

Добавим

Недавно глава Агентства по розыску и управлению активами Елена Дума получила «отлично» по результатам оценки служебной деятельности в 2024 году. Это означает, что она не только сохранит свою должность, но и получит премию за свои «выдающиеся достижения».

Однако многочисленные скандалы вокруг агентства ставят под сомнение прозрачность и эффективность его руководства. Так, под руководством Елены Думы АРМА неоднократно оказывалось в центре громких скандалов. Одним из последних стало расследование о возможных фиктивных справках об инвалидности, которые получали сотрудники агентства. Эксперты отмечали, что в случае подтверждения обвинений, это должно стать не только основанием для отставки, но и толчком к масштабному пересмотру работы агентства.

Кроме того, антикоррупционные организации, в частности Transparency International Ukraine, неоднократно критиковали агентство за несоответствие европейским стандартам. Они отмечали популизм, противоречивую коммуникацию и нарушение презумпции невиновности в делах, которыми занимается АРМА.

Еще один важный аспект - отсутствие общественного контроля за деятельностью агентства. Общественный совет при АРМА самораспустился еще три месяца назад из-за систематических нарушений требований по привлечению общественности. Такая ситуация, по словам бывших членов общественного совета, выгодна руководительнице агентства Елене Думе, ведь отсутствие контроля позволяет избегать публичного рассмотрения спорных вопросов.