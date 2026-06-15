Зеленский заявил, что обсудил с Трампом трехстороннюю встречу в США с участием путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом стороны обсудили трехстороннюю встречу с участием российского диктатора владимира путина. По словам Президента, если россия откажется и от этого формата - необходимо давление, передает УНН.

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Как отметил Зеленский, Украина предлагала путину встретиться в любом месте, где можно было бы принять реальные решения для завершения войны, однако, по словам Президента, "он этого не хочет".

Мы обсуждали с США и Францией возможность встречи с россией на полях G7 с участием всех демократических государств. путин этого не хочет. Вчера мы обсудили с президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США в формате, в котором путину было бы значительно сложнее отказать по крайней мере президенту Трампу - отметил Зеленский.

Глава государства заявил: "Посмотрим, что из этого выйдет. Если россия откажется и от этого шанса, потребуется дополнительное давление".

Зеленский предлагал путину встречу на саммите G7

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что теперь США сосредоточены на завершении войны в Украине.