Украина уже имеет детальный план реформ на тысячи страниц для вступления в ЕС – Качка

Украина уже подготовила комплексный пакет документов, определяющий все необходимые шаги для вступления в Европейский Союз. Об этом заявил вице-премьер-министр Тарас Качка во время межправительственной конференции Украина – ЕС, передает УНН.

По его словам, речь идет не только о политических декларациях, а о конкретном перечне законов, реформ и институциональных изменений.

Сегодня уже существует детальный план работы. Мы имеем Национальную программу адаптации законодательства объемом более тысячи страниц, дорожные карты по верховенству права, демократическим институтам, реформе государственного управления и план мероприятий в сфере защиты прав национальных меньшинств

Вице-премьер отметил, что каждый из документов содержит четкие задачи для украинских органов власти.

Там очень детально прописано, какие законы должна принять Верховная Рада, какие решения должно принять правительство, какие институты должны быть созданы или реформированы и как все это будет работать на практике. Это не общие пожелания, а фактически техническое задание для завершения процесса вступления в Европейский Союз