Несколько животных погибли в результате вражеского удара по зоопарку в Харькове
Киев • УНН
Из-за атаки дронов рф в харьковском зоопарке загорелся вольер и погибли животные. Спасатели ликвидировали пожар и эвакуировали обитателей вивария.
В результате удара рф по зоопарку в Харькове погибло несколько животных. Как сообщили в ГСЧС, после "прилета" загорелся вольер, пожар ликвидировали, передает УНН.
Несколько животных погибли в результате российского обстрела Харькова
Детали
Сегодня днем россияне нанесли 2 удара беспилотниками по Шевченковскому и Холодногорскому районам города. Из-за попадания на территории зоопарка вспыхнул пожар в вольере, который оперативно ликвидировали подразделения пожарно-спасательной службы.
Спасатели и психологи ГСЧС совместно с сотрудниками Национальной полиции и работниками зоопарка провели эвакуацию из здания вивария. Совместными усилиями им удалось спасти и вывести в безопасное место животных.
рф атаковала зоопарк в Харькове: повреждены вольеры и ранены животные15.06.26, 18:49 • 2068 просмотров