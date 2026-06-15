Несколько животных погибли в результате вражеского удара по зоопарку в Харькове

В результате удара рф по зоопарку в Харькове погибло несколько животных. Как сообщили в ГСЧС, после "прилета" загорелся вольер, пожар ликвидировали, передает УНН.

Несколько животных погибли в результате российского обстрела Харькова - сообщили спасатели.

Детали

Сегодня днем россияне нанесли 2 удара беспилотниками по Шевченковскому и Холодногорскому районам города. Из-за попадания на территории зоопарка вспыхнул пожар в вольере, который оперативно ликвидировали подразделения пожарно-спасательной службы.

Спасатели и психологи ГСЧС совместно с сотрудниками Национальной полиции и работниками зоопарка провели эвакуацию из здания вивария. Совместными усилиями им удалось спасти и вывести в безопасное место животных.

рф атаковала зоопарк в Харькове: повреждены вольеры и ранены животные