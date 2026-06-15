рф атаковала зоопарк в Харькове: повреждены вольеры и ранены животные
Киев • УНН
В Харькове зафиксировано попадание в зоопарк в Шевченковском районе из-за атаки рф. Повреждены вольеры, есть информация о пострадавших животных.
Армия рф атаковала Харьков, есть попадание по зоопарку, пострадали животные. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
Мэр Харькова сообщил о попадании в Шевченковском районе.
Подтверждено попадание по зоопарку — есть повреждения вольеров. Поступает информация о пострадавших животных
Атака дронов на Харьков: количество пострадавших возросло до 6, пожар в художественном музее локализовали14.06.26, 22:55 • 4828 просмотров