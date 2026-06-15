рф атаковала зоопарк в Харькове: повреждены вольеры и ранены животные

Армия рф атаковала Харьков, есть попадание по зоопарку, пострадали животные. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Мэр Харькова сообщил о попадании в Шевченковском районе.

Подтверждено попадание по зоопарку — есть повреждения вольеров. Поступает информация о пострадавших животных — сообщил Терехов.

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