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Как сделка между США и Ираном может повлиять на войну в Украине - эксперт объяснил риски и возможности

Киев • УНН

 • 5222 просмотра

Мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном может вернуть внимание Запада к Украине. Эксперт предупреждает о рисках давления на Киев относительно переговоров с рф.

Как сделка между США и Ираном может повлиять на войну в Украине - эксперт объяснил риски и возможности

Подписание соглашения между США и Ираном может не только изменить ситуацию на Ближнем Востоке, но и повлиять на ход российско-украинской войны. Снижение напряжения в регионе способно вернуть внимание Вашингтона и европейских союзников к Украине, однако в то же время существуют риски усиления давления на Киев в вопросе переговоров с россией. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский.

Что будет означать соглашение для сторон конфликта

Оценивать результаты войны между Ираном, США и Израилем можно будет только после того, как станет известно об окончательном подписании договоренностей и их содержании, считает эксперт.

Все будет зависеть от того, действительно ли будет подписано соглашение и, самое главное, на каких условиях. Мы видим, что интересы Вашингтона, Иерусалима и Тегерана не совпадают. Поэтому вряд ли финальный вариант сможет полностью удовлетворить все стороны 

– объяснил Желиховский.

По его словам, для президента США Дональда Трампа ключевой задачей является демонстрация собственной эффективности и достижение дипломатического результата.

Для Трампа сейчас важно показать, что он смог завершить еще один международный конфликт, разблокировать Ормузский пролив и стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Это вопрос не только внешней политики, но и его внутриполитических позиций 

– отметил эксперт.

В то же время для Израиля главным вопросом остается иранская ядерная программа.

"Для Израиля принципиально важно добиться того, чтобы Иран окончательно отказался от возможности создания ядерного оружия. Именно это десятилетиями остается одним из главных вызовов для израильской безопасности. Но нет никаких гарантий, что Тегеран согласится на полную ликвидацию своих ядерных наработок или что будет выполнять такие обязательства безоговорочно", – сказал собеседник.

По его убеждению, даже если Иран формально согласится на определенные ограничения, это не означает окончательного сворачивания программы.

Иран уже имеет необходимые технологии, специалистов и наработки. При более благоприятных условиях он потенциально может возобновить процессы, связанные с обогащением урана или развитием ядерной программы. Именно поэтому Израиль с большой осторожностью относится к любым компромиссам 

– добавил Желиховский.

Оставили ли США Израиль без поддержки

По мнению эксперта, говорить о том, что Вашингтон "кинул" своего союзника, было бы преувеличением, однако интересы сторон сегодня очевидно расходятся.

Я бы сказал, что США принимают решения без полного учета интересов Израиля. И это признают даже американские чиновники. Мы уже слышали заявления о наличии разногласий между Вашингтоном и Иерусалимом относительно видения завершения конфликта 

– отметил он.

По словам Желиховского, администрация Трампа сейчас больше концентрируется на собственных политических целях.

Трамп стремится получить быстрый внешнеполитический результат накануне промежуточных выборов в Конгресс США. Ему важно продемонстрировать американским избирателям, что он способен завершать войны и решать международные кризисы. Именно поэтому он может согласиться даже на компромиссный вариант соглашения, который не будет полностью отвечать интересам Израиля 

– объяснил эксперт.

Он добавил, что американский президент также заинтересован в стабилизации цен на энергоносители.

Для Белого дома важно не допустить резкого роста стоимости топлива внутри страны. Поэтому прекращение конфликта на Ближнем Востоке для Трампа имеет и весомое экономическое измерение 

– подчеркнул Желиховский.

Как завершение конфликта повлияет на Украину

По мнению эксперта, для Украины потенциальная деэскалация на Ближнем Востоке может иметь как положительные последствия, так и определенные риски.

Положительный сценарий заключается в том, что США и европейские союзники смогут больше внимания уделять российско-украинской войне. В последние месяцы значительная часть дипломатических и военно-политических ресурсов была сосредоточена именно на Ближнем Востоке 

– отметил он.

Кроме того, Вашингтон может попытаться использовать возможный успех переговоров с Ираном как модель для переговорного процесса по Украине.

Логика Белого дома может быть довольно простой: если удалось посадить за стол переговоров Иран, то почему не попробовать сделать то же самое с россией. Но здесь возникает риск, что Украине могут навязывать условия, которые не будут отвечать ее национальным интересам 

– предостерег эксперт.

По его словам, Киев уже сталкивался с подобными подходами.

Мы уже проходили через попытки навязать Украине неприемлемые условия завершения войны. Поэтому очень важно, чтобы международные партнеры не давили на Киев с требованием соглашаться на уступки, которые противоречат украинским интересам 

– подчеркнул Желиховский.

Он отметил, что Украина должна использовать возможное возвращение внимания Запада для укрепления собственных позиций.

Для нас принципиально важно получить дополнительную военную поддержку, усилить оборонные способности и укрепить свои позиции перед любыми потенциальными переговорами. Только сильная Украина может рассчитывать на справедливые условия мира 

– сказал эксперт.

Почему падение цен на нефть важно для Украины

Станислав Желиховский обратил внимание на экономический фактор.

Если ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется, это может привести к снижению цен на нефть и другие энергоносители. Для россии это негативный сценарий, так как ее бюджет в значительной степени зависит от экспорта энергоресурсов 

– отметил он.

В то же время эксперт считает, что еще более важным является влияние на энергетическую политику Европы.

До обострения ситуации вокруг Ирана Европейский Союз активно двигался к полному отказу от российских энергоносителей. Но из-за рисков для поставок через Ормузский пролив в отдельных странах начали звучать призывы не спешить с таким решением 

– напомнил Желиховский.

По его словам, продолжение конфликта могло бы сыграть на пользу кремлю.

Если бы напряжение на Ближнем Востоке сохранялось, россия получила бы дополнительные возможности для продажи своих энергоносителей Европе. Это означало бы новые доходы, которые в конечном итоге могли бы использоваться для финансирования войны против Украины 

– объяснил эксперт.

Именно поэтому деэскалация ситуации в регионе, по его мнению, открывает для Европы возможность продолжить курс на энергетическую независимость от россии.

Было бы логично и последовательно, чтобы европейские страны и в дальнейшем сокращали зависимость от российских углеводородов. Это отвечало бы как их собственным интересам безопасности, так и интересам Украины 

– подытожил Станислав Желиховский.

Мировые лидеры отреагировали на сделку Трампа с Ираном, Европа сигнализирует о возможности ослабления санкций15.06.26, 11:23 • 2732 просмотра

Андрей Тимощенков

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