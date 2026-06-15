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Мировые лидеры отреагировали на сделку Трампа с Ираном, Европа сигнализирует о возможности ослабления санкций

Киев • УНН

 • 830 просмотра

Мировые лидеры поддержали соглашение США и Ирана. Израиль, по сообщениям, еще не подписал соглашение и сохраняет военное присутствие в так называемых «зонах безопасности» в Ливане, а также в Газе и Сирии.

Мировые лидеры отреагировали на сделку Трампа с Ираном, Европа сигнализирует о возможности ослабления санкций

Европейские лидеры в понедельник "осторожно приветствовали" объявление президента США Дональда Трампа о мирном соглашении между Тегераном и Вашингтоном, наряду с другими мировыми лидерами, пишет УНН со ссылкой на Politico и CNBC.

Детали

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта и глава внешней политики ЕС Кая Каллас высоко оценили это развитие событий, но подчеркнули важность быстрого смягчения мирового энергетического кризиса.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что возобновление работы Ормузского пролива должно быть приоритетом. "Это соглашение должно позволить немедленное возобновление работы Ормузского пролива. Свобода судоходства должна быть восстановлена без платы", – написала она в X.

Каллас, со своей стороны, назвала соглашение "потенциальным прорывом".

"Оно может дать необходимое пространство для более глубоких переговоров по ядерной программе Ирана и другим критическим вопросам. После внедрения соглашение также должно облегчить мировой энергетический кризис", – написала она.

Кошта сказал, что разногласия следует решать "мирными средствами, в соответствии с международным правом".

Другие европейские лидеры также приветствовали соглашение.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил как "иранскую сторону", так и президента Трампа с соглашением. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это "прокладывает путь к всеобъемлющим переговорам на благо мира и безопасности для всех на Ближнем Востоке".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также приветствовал объявление, повторив, что "Иран никогда не должен иметь ядерного оружия".

В то же время некоторые европейские страны сигнализировали о готовности снять санкции с Тегерана в обмен на то, что страна предпримет шаги для ограничения своей ядерной программы.

В совместном заявлении после объявления соглашения Великобритания, Франция, Германия и Италия высоко оценили его как "момент возможности для восстановления региональной стабильности и стабилизации мировой экономики", добавив, что они готовы отменить соответствующие санкции в ответ на "четкие и проверенные шаги, предпринятые Ираном в отношении его ядерной программы".

Группа, известная как E4, в своем заявлении также призвала к "быстрому и всеобъемлющему выполнению соглашения" и к тому, что "срочное возобновление работы Ормузского пролива с безусловной и неограниченной свободой судоходства чрезвычайно важно".

Европейские страны подчеркнули, что "Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Мы готовы сотрудничать с США, Ираном и МАГАТЭ с этой целью", сообщает Reuters.

Соглашение приветствовали не только в Европе.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что страна приветствует соглашение как "важный шаг к разрешению ситуации", согласно ее заявлению в X в понедельник.

"Мы искренне надеемся, что этот меморандум будет неуклонно внедряться, что свободное и безопасное судоходство в Ормузском проливе будет фактически обеспечено, и что окончательное соглашение по ядерному вопросу Ирана и другим вопросам будет достигнуто как можно скорее", – указала Такаити.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил стороны с соглашением, назвав его "критическим шагом к мирному урегулированию конфликта", и выразил благодарность за роль, которую сыграли Пакистан, Катар и другие страны Ближнего Востока в поддержке переговоров.

Правительство Австралии заявило, что хотя полное экономическое восстановление потребует времени, возобновление работы Ормузского пролива является "важным для ослабления давления на цены на энергоносители", согласно заявлению премьер-министра Энтони Албанизи.

Канберра призвала все стороны стремиться к прочному миру путем диалога и дипломатии, а также обратилась к Ирану с просьбой решить давние опасения относительно его ядерной программы и угрозы международной безопасности.

Министерство иностранных дел Катара также приветствовало соглашение в своем заявлении, назвав его "важным шагом к укреплению устойчивого мира и содействию экономическому росту на региональном и международном уровнях".

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"Соглашение с Исламской Республикой Иран теперь завершено", – написал Трамп в Truth Social поздно в воскресенье.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, чья страна помогала посредничеством в переговорах, вскоре подтвердил объявление, написав в социальных сетях, что "обе стороны заявили о немедленном и окончательном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан".

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Шариф добавил, что церемония подписания запланирована на пятницу в Швейцарии, и поблагодарил лидеров Катара, Саудовской Аравии и Турции за их "посреднические усилия".

Израиль еще не подписал соглашение. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение не будет обязательным для его страны. "Израиль не подчиняется Соединенным Штатам. Мы являемся независимой и суверенной страной", – цитируют его слова израильские СМИ.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля останется в так называемых "зонах безопасности" в Ливане, а также в Газе и Сирии. Кац добавил, что Израиль применит соответствующие меры, если Иран нападет на страну в ответ на события в Ливане.

Международные лидеры должны собраться в Эвиане в понедельник на саммит G7, в повестке дня которого будут обсуждения с ближневосточными партнерами. "Европа готова сыграть свою роль", – написала фон дер Ляйен.

Юлия Шрамко

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