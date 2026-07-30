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Туск о залете ракеты: все указывает на российскую Х-101, Польша была готова ее сбить

Киев • УНН

 • 13279 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна была готова сбить российскую баллистическую ракету Х-101 во время атаки на Украину. Ракета упала вблизи города Тарнава-Колония, жертв нет.

Туск о залете ракеты: все указывает на российскую Х-101, Польша была готова ее сбить

Польша была готова сбить ракету после залета на территорию страны во время атаки рф на Украину, заявил польский премьер-министр Дональд Туск во время брифинга с руководителями разведывательных служб, добавив, что "все указывает на то, что мы имеем дело с баллистической ракетой Х-101, российской", пишет УНН со ссылкой на Onet Wiadomości.

Детали

"Мы знаем, что произошло. Во время массированных атак россии на Украину было нарушено воздушное пространство Польши. Мы переживаем серьезный инцидент. К счастью, сообщений об ущербе или жертвах нет", – сказал Туск.

"Первоначальная информация четко указывает на то, что соответствующие службы, прежде всего военные и наши пилоты, действовали очень быстро и эффективно", – добавил он.

Информация ясна. Мы были готовы сбить ракету, если она продолжит свой полет. Все указывает на то, что мы имеем дело с баллистической ракетой Х-101, российской, но мы не опережаем результаты детального расследования. Конечно, еще рано для детального отчета и всех обстоятельств этого инцидента

– сказал Туск.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши (DORSZ) сообщило, что в 3:40 утра по местному времени в четверг в польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект. Истребитель F-16 был поднят в воздух для разведки и перехвата объекта. В 3:46 утра по местному времени объект исчез, а вероятное место его падения было расположено вблизи города Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве. 

В ответ на инцидент премьер-министр Дональд Туск, вице-премьер-министр — министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и министр внутренних дел и администрации Марцин Кервиньский выехали в Люблинский регион, где была созвана координационная группа, в состав которой вошли представители соответствующих служб.

Туск созвал координационную группу из-за нарушения воздушного пространства Польши во время атаки рф на Украину30.07.26, 10:46 • 13061 просмотр

Военный отдел окружной прокуратуры в Люблине проводит расследование по факту падения неопознанного объекта ночью в Люблинском воеводстве.

На место происшествия был направлен окружной прокурор в Люблине, который лично будет координировать расследование.

Напомним

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что российская крылатая ракета Х-101, нарушив воздушное пространство НАТО, пересекла границу Польши ночью во время массированного удара россии по Украине. Украина информирует всех партнеров и международные организации о последствиях этой атаки.

В Польше показали кратер от взрыва после залета ракеты во время атаки рф на Украину30.07.26, 11:52 • 16466 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Война в Украине
Х-101
Вооруженные силы Польши
Владислав Косиняк-Камыш
Дональд Туск
Украина
F-16 Fighting Falcon
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