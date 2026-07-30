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Туск созвал координационную группу из-за нарушения воздушного пространства Польши во время атаки рф на Украину

Киев • УНН

 • 13061 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал координационную группу после нарушения воздушного пространства страны российской ракетой Х-101 во время массированной атаки на Украину. МИД Украины подтвердил инцидент.

Туск созвал координационную группу из-за нарушения воздушного пространства Польши во время атаки рф на Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о созыве координационной группы после "нарушения воздушного пространства Польши", которое произошло ночью во время ракетной атаки рф на Украину, пишет УНН.

Во время массированного ракетного удара россии по западной Украине было нарушено воздушное пространство Польши. Я созвал координационную группу с министром обороны и соответствующими службами, которые работают на месте происшествия уже много часов и систематически предоставляют мне информацию обо всех обстоятельствах

- написал Туск в X.

Напомним

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что российская крылатая ракета Х-101, нарушив воздушное пространство НАТО, пересекла границу Польши ночью во время массированного удара россии по Украине, Украина информирует всех партнеров и международные организации о последствиях этой атаки.

В Польше показали видео ночного взрыва на фоне атаки рф на Украину30.07.26, 10:38 • 11397 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Государственная граница Украины
Х-101
Андрей Сибига
НАТО
Дональд Туск
Украина
Польша