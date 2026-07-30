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В Киеве в результате ракетной атаки погиб человек, сохраняется угроза новых ударов

Киев • УНН

 • 16801 просмотра

В Киеве в результате ночной ракетной атаки российских войск подтверждена гибель одного человека. В столице возникли пожары, Воздушные силы предупреждают о новой опасности.

В Киеве в результате ракетной атаки погиб человек, сохраняется угроза новых ударов
Фото иллюстративное

В Киеве в результате ночной ракетной атаки российских войск подтверждена гибель одного человека. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.

Детали

По информации КГВА, по состоянию на 02:55 подтверждена гибель одного человека.

По состоянию на 2:55, к сожалению, подтверждена гибель одного человека. Искренние соболезнования родным и близким

– отметили в администрации.

Ранее российские войска нанесли удар по столице баллистическими ракетами. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей оставаться в укрытиях из-за сохранения угрозы новых атак.

В столице произошли пожары, Воздушные силы предупреждают о новой опасности

По словам Кличко, в Святошинском районе из-за падения обломков возник пожар на территории нежилой застройки. Еще одно возгорание зафиксировано на Оболони.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что угроза применения баллистического вооружения сохраняется, и призвали граждан не покидать укрытий до официального отбоя воздушной тревоги.

Впоследствии Воздушные силы также зафиксировали пуски ракет типа Х. В то же время мониторинговые каналы сообщают о около 40 воздушных целях, движущихся в направлении территории Украины.

Россия атаковала Киев, Днепр, Кривой Рог и Виннитчину баллистикой, есть попадания и пожары30.07.26, 02:31 • 39666 просмотров

Степан Гафтко

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Военно-воздушные силы Украины
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Киев