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Зеленский: россия выпустила по Украине более 70 ракет со значительным количеством баллистики и 280 дронов, известно о 8 погибших

Киев • УНН

 • 19203 просмотра

В результате ночной атаки РФ на Украину погибли восемь человек, в том числе родители и трое детей на Днепровщине. Президент подчеркнул критическую нехватку ракет ПВО от партнеров.

Зеленский: россия выпустила по Украине более 70 ракет со значительным количеством баллистики и 280 дронов, известно о 8 погибших

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар рф по Украине, указав, что россия атаковала более 70 ракетами, и значительное количество – баллистика, также было еще более 280 дронов, из которых более 260 удалось уничтожить, известно о 8 погибших в результате атаки рф, пишет УНН.

Детали

"Сегодня ночью из-за российского ракетного удара в Радушном на Днепровщине погибли родители и трое детей. Еще двоих детей достали из-под завалов живыми. Обычный жилой дом, который вдребезги разнесла баллистическая ракета... Во Львове сейчас тоже продолжаются работы на месте попадания по дому – разбирают завалы, ищут людей. В целом по стране на данный момент известно о восьми погибших людях. Мои соболезнования родным и близким... Десятки людей ранены, всем оказывают необходимую медицинскую помощь", - написал Зеленский в четверг в соцсетях.

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По его словам, задействованы все необходимые службы.

"Под ударами этой ночи были Киев и область, наша Днепровщина, Львовщина, Полтавщина, Харьковщина, Николаевщина, Сумщина, Винниччина, Черкащина и Ивано-Франковщина. Разрушены и повреждены десятки обычных домов, гражданские предприятия, объекты инфраструктуры", - отметил Президент.

В этом ударе было более 70 ракет, и значительное количество – баллистические. Еще более 280 ударных дронов. Более 260 дронов удалось уничтожить. Значительное количество крылатых ракет удалось сбить нашей боевой авиации, даже мобильные огневые группы смогли отработать против крылатых ракет. В условиях, когда ракет для ПВО от партнеров критически не хватает, наши воины делают просто нереальные вещи, демонстрируя очень высокий уровень профессионализма. Это чрезвычайное мастерство, которое спасает жизни, когда поставки ракет для систем ПВО не происходят или задерживаются

- сообщил Зеленский.

Президент указал: "Этот российский террор снова доказывает: защита от российской ракетной угрозы является важнейшей задачей для сохранения жизней наших людей. И это задача, которая не может быть только украинской, только одной страны. Все партнеры знают, как и чем могут помочь. Несвоевременность помощи, задержки в поставках антибаллистических ракет – это именно такие разрушения, именно такие жертвы, которые, к сожалению, есть сегодня. Важно поддерживать защиту жизни. Спасибо всем, кто действительно помогает!".

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Юлия Шрамко

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