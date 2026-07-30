Уже 30 пострадавших во Львове в результате российского удара, продолжается спасательная операция

Количество пострадавших в результате ракетной атаки рф во Львове достигло 30, продолжается спасательная операция, сообщил в четвер глава Львовской ОВА Максим Козицкий в соцсетях, пишет УНН.

Уже есть 30 пострадавших в результате атаки врага на Львов. Спасательная операция продолжается - написал Козицкий.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что "на улице Выговского прямое попадание ракеты в жилой дом. Боевую часть, которая не взорвалась, уже обезвредили. Впереди - работы по ее безопасному извлечению".

На месте работают спасатели, полиция и взрывотехники.

Напомним

Ранее было известно о 26 пострадавших во Львове.

Спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов. Козицкий ранее сообщал, что из-за заблокированной лестничной клетки людей из поврежденной пятиэтажки эвакуируют с помощью крана.

Всего повреждено более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада.