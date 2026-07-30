Уже 30 пострадавших во Львове в результате российского удара, продолжается спасательная операция
Киев • УНН
В результате ракетной атаки РФ во Львове пострадали 30 человек. Спасатели деблокируют людей из-под завалов, повреждено более 20 домов.
Количество пострадавших в результате ракетной атаки рф во Львове достигло 30, продолжается спасательная операция, сообщил в четвер глава Львовской ОВА Максим Козицкий в соцсетях, пишет УНН.
Уже есть 30 пострадавших в результате атаки врага на Львов. Спасательная операция продолжается
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что "на улице Выговского прямое попадание ракеты в жилой дом. Боевую часть, которая не взорвалась, уже обезвредили. Впереди - работы по ее безопасному извлечению".
На месте работают спасатели, полиция и взрывотехники.
Напомним
Ранее было известно о 26 пострадавших во Львове.
Спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов. Козицкий ранее сообщал, что из-за заблокированной лестничной клетки людей из поврежденной пятиэтажки эвакуируют с помощью крана.
Всего повреждено более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада.