В Пензе после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар на сортировочном центре Wildberries
Киев • УНН
В российской Пензе беспилотники атаковали логистический комплекс Wildberries площадью 90 тыс. кв. м, после чего произошел масштабный пожар. Сотрудников эвакуировали, в городе объявили ракетную опасность.
В российской Пензе беспилотники атаковали сортировочный центр маркетплейса Wildberries, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщают Exilenova+ и Astra, пишет УНН.
Детали
По информации источников, под удар попал логистический комплекс Wildberries площадью около 90 тыс. квадратных метров. Опубликованы координаты объекта - 53.267317, 44.791081.
После атаки сотрудников сортировочного центра эвакуировали. В сети также появились дополнительные видео последствий удара, на которых видно масштабное возгорание.
В городе объявили ракетную опасность
По данным Astra, после атаки в Пензе включили сирены воздушной тревоги.
Губернатор Пензенской области сообщил о ракетной опасности и введении плана «ковер», который применяется в случае угрозы воздушной атаки.
Официальной информации о масштабах повреждений или возможных пострадавших на момент публикации не обнародовано.
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