В Пензе после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар на сортировочном центре Wildberries

В российской Пензе беспилотники атаковали сортировочный центр маркетплейса Wildberries, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщают Exilenova+ и Astra, пишет УНН.

Детали

По информации источников, под удар попал логистический комплекс Wildberries площадью около 90 тыс. квадратных метров. Опубликованы координаты объекта - 53.267317, 44.791081.

После атаки сотрудников сортировочного центра эвакуировали. В сети также появились дополнительные видео последствий удара, на которых видно масштабное возгорание.

В городе объявили ракетную опасность

По данным Astra, после атаки в Пензе включили сирены воздушной тревоги.

Губернатор Пензенской области сообщил о ракетной опасности и введении плана «ковер», который применяется в случае угрозы воздушной атаки.

Официальной информации о масштабах повреждений или возможных пострадавших на момент публикации не обнародовано.

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