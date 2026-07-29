От ударов по НПЗ до краха банков: как Украина переходит к системному разрушению российской экономики

Сортировочный центр Wildberries в Рязани после поражения украинскими БПЛА

Украина изменила подход к дальнобойным ударам по территории россии. Если раньше главной целью было уничтожение нефтеперерабатывающих заводов и топливной инфраструктуры, то сегодня украинская стратегия все больше направлена на системное разрушение всей экономики, которая обеспечивает российскую военную машину. Речь идет не только об энергетике, но и о логистике, финансовом секторе и предприятиях, поддерживающих работу военно-промышленного комплекса, пишет УНН.

Топливный кризис в рф из-за ударов по НПЗ

С начала года украинские военные поразили более 15 российских нефтеперерабатывающих заводов, некоторые из них подвергались повторным ударам и прекратили свою работу. Поражению подверглись даже те НПЗ, которые находятся на расстоянии более 2000 км. Украина продолжает бить по объектам российской нефтепереработки, и это уже привело к резкому скачку цен на топливо в рф и его дефициту.

По данным разведки, с 1 по 10 июля средняя цена бензина АИ-92 на АЗС России выросла до 64,5 рубля за литр, что на 20% больше в годовом исчислении.

"В июле выпуск бензина в россии сократился примерно до 71,5 тысячи тонн в сутки, тогда как средний летний спрос составляет около 110 тысяч тонн. Фактически закрывается лишь 65% потребности. Расчетный дефицит достигает около 38,5 тысячи тонн в сутки, или 35% всего внутреннего потребления. Все указывает на то, что Кремль готовится не к преодолению кризиса, а к его длительному существованию", - говорится в сообщении.

Кроме российских НПЗ, ударам также подверглись танкеры в Каспийском и Черном морях.

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Стратегия украинских ударов меняется

По данным Financial Times, Украина сместила акцент с широких атак на российские НПЗ на высокоточные удары по критически важным компонентам, которые труднее всего восстановить. Украинские военные, операторы беспилотников и энергетические специалисты рассказали изданию, что целью стало не просто вызвать пожар или повредить резервуары с топливом, а вывести предприятия из строя на максимально длительное время.

Один из членов украинского подразделения глубоких ударов отметил, что стратегия является "тщательно таргетированной и скоординированной" и они укладываются в концепцию системной войны.

Перед каждой операцией подразделения получают консультации инженеров и энергетических экспертов, которые определяют наиболее уязвимые элементы производства.

"Инженеры и эксперты указывают подразделениям дронов бить "вот по этим трубопроводам, или по этой трубе, ударить здесь – в этом пространстве, или по этой части соединения оборудования, или по этому блоку", – цитирует одного из операторов издание.

Исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара сообщил, что вместе с главнокомандующим Михаилом Драпатым работает над планами по переносу войны на территорию агрессора.

"Цель неизменна – технологическое превосходство нашей армии над российским врагом и максимальное сохранение жизни людей за счет технологических изменений. Должны масштабировать то, в чем уже эффективны: deep strike и middle strike, НРК и другие решения, которые сохраняют жизнь воинов и эффективнее уничтожают противника", - сообщил он.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк объяснил, что Украина больше не рассматривает отдельные заводы как самостоятельные цели.

"Мы думаем о россии как о системе. Понимание этой системы позволяет выявить критические части, где эффект является гораздо более существенным", – сказал он в комментарии FT.

Именно поэтому украинские планировщики анализируют взаимозависимость между НПЗ, подстанциями, транспортной инфраструктурой и экспортными маршрутами, а после ударов повторно атакуют те же объекты еще до завершения их ремонта.

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Следующая цель – финансовая система россии

По словам Дениса Штилермана – главного конструктора и совладельца украинской компании Fire Point, которая производит дальнобойные дроны FP-1, способные поражать цели на расстоянии свыше 3 000 км, и ракеты Flamingo, Украина уже достигла ощутимого результата ударами по нефтяной инфраструктуре.

"Мне кажется, сейчас это комплекс мер, который должен быть. Мы сейчас очень сильно надавили. Сейчас, когда бак бензина в москве стоит в 3,5 раза дороже, чем он стоил, когда люди вынуждены в москве стоять в нескольких очередях для того, чтобы заправить свою машину, это уже что-то", - отметил он в интервью Дмитрию Гордону.

В то же время он убежден, что этого недостаточно. Если первым звеном украинской стратегии стал топливно-энергетический комплекс, то следующим этапом, по мнению Штилермана, должна стать финансовая система россии.

"Сейчас нам нужно добить Wildberries и Ozon, это обязательно. Это вызовет крах банковской системы – это одни из основных заемщиков", – пояснил он.

По словам Штилермана, Wildberries является одним из крупнейших корпоративных заемщиков в россии, а российский государственный банк ВТБ сделал ставку именно на развитие этого маркетплейса.

"У ВТБ и так дела были не очень, а сейчас триллионы рублей кредитов окажутся безвозвратно потерянными. И это может положить второй по величине банк в россии. И это нужно продолжать", – убежден главный конструктор Fire Point.

Его слова подтверждаются и финансовыми показателями самого ВТБ. Банк уже сообщил об ухудшении результатов: чистая прибыль за первое полугодие оказалась почти на 20% ниже прогнозируемой, а ожидания на вторую половину года также были пересмотрены в сторону существенного снижения. Кроме того, банк уже начал ограничивать вкладчикам доступ к деньгам.

Логистика также стала целью

Помимо финансовой составляющей, украинские удары все активнее направляются и на разрушение логистических цепочек.

По словам Дениса Штилермана, маркетплейсы играют важную роль не только для гражданской экономики, но и для обеспечения военного производства.

"Не секрет, что большое количество дронов производятся россией на временно оккупированных территориях. Очень важно было прекратить эти каналы поставок. Это все нарушение логистики. Это очень светлые идеи. И нужно продолжать держать дефицит бензина, наращивать его все время, и продолжать давить на все слабые стороны, которые мы видим", - убежден он.

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Похожую логику описывает и командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди, пишет FT. По его словам, атаки на НПЗ являются частью более широкой кампании по разрушению сетей, поддерживающих военные усилия россии — от нефтяного экспорта, который финансирует армию, до логистических маршрутов снабжения войск на фронте.

"Цель понятна: 1) уничтожить источники, финансирующие войну Путина (нефтяная торговля ред.), и 2) (уничтожить - ред.) военно-промышленный комплекс, снабжающий оккупационную армию оружием", - отметил он.

По словам "Мадьяра", после систематического уничтожения российских средств ПВО, радиолокационных станций и комплексов радиоэлектронной борьбы дальнейшее планирование ударов становится "вопросом чистой математики", когда учитываются объемы производства, внутреннего потребления, экспорта и логистики.

Последствия в десятки раз дороже, чем удары

По словам и. о. министра обороны Евгения Хмары, главным критерием эффективности украинских дальнобойных операций является не количество пораженных объектов, а соотношение стоимости удара к экономическим потерям, которые он наносит россии.

"Украинские дальнобойные удары по российской нефтяной инфраструктуре и инновационные дроновые кампании направлены на то, чтобы нанести России потери, которые значительно превышают расходы Украины на их реализацию", - пояснил он в интервью Loomered.

По словам Хмары, Украина стремится достичь соотношения, когда стоимость проведения операции будет составлять лишь около 2% от экономического ущерба, который она наносит врагу.

И.о. министра отметил, что именно по такому принципу планировалась и операция "Паутина" – масштабная атака беспилотников на российскую стратегическую авиацию, которую осуществило подразделение, которым он ранее командовал. Тогда благодаря атаке дальнобойными дронами удалось уничтожить или повредить 41 самолет оккупантов.

Украина все больше переходит от войны на истощение к войне экономических коэффициентов, когда каждый удар должен заставлять россию тратить в десятки раз больше на ликвидацию последствий, ремонт и поддержку функционирования собственной военной экономики.

Война переходит в экономическую плоскость

Описанный подход свидетельствует о том, что Украина постепенно переходит к новой модели ведения войны. Ее целью становится не столько физическое уничтожение отдельных военных или промышленных объектов, сколько разрушение экономики, которая позволяет россии продолжать агрессию.

Точечные удары по критическим узлам энергетической инфраструктуры, повторное поражение отремонтированных объектов, создание дефицита топлива, разрушение логистики и потенциальное давление на крупнейшие маркетплейсы и банковский сектор являются элементами единой стратегии. Ее логика проста: каждая украинская операция должна стоить значительно дешевле, чем последствия, которые она создает для экономики и ВПК россии, а также возможностей кремля финансировать войну.